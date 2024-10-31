"Ещё 4 года брехни?" — Шварценеггер рассказал, кого считает "неудачным лидером" на президентских выборах в США

Опубликовано: 31.10.2024 09:44 , Обновлено: 31.10.2024

Бывший губернатор Калифорнии от Республиканской партии Арнольд Шварценеггер объявил, что на предстоящих президентских выборах в США, которые пройдут уже на следующей неделе, поддерживает кандидата от Демократической партии Камалу Харрис. По мнению 77-летнего актёра, победа Трампа будет означать «ещё четыре года брехни».

В своём официальном аккаунте на платформе Х (бывший Twitter) Шварценеггер отметил, что “ненавидит политику” и “не доверяет большинству политиков”, однако чувствует себя вынужденным поддержать Камалу Харрис и кандидата на пост вице-президента Соединённых Штатов Тима Уолца.

«Я в первую очередь американец, и лишь потом республиканец. Вот почему на этой неделе я голосую за Камалу Харрис и Тима Уолца. Я делюсь этим со всеми вами, потому что думаю, что многие из вас чувствуют то же, что и я. Вы не узнаёте нашу страну. И вы правы, что злитесь», — подчеркнул актёр.

В своём заявлении Шварценеггер подчеркнул, что разочарован во всех, кто был у власти в США на протяжении последних десятилетий. Он обратил внимание, что большинство только и говорит о госдолге и «нашей несовершенной иммиграционной системе», но так и не может ничего сделать. По его словам, это продолжается и сейчас, поскольку политики предпочитают «иметь тезисы для выступлений» на выборах, а не заниматься «общественной деятельностью, которая сделает жизнь американцев лучше».

К слову, Шварценеггер достаточно долго критиковал бывшего президента и нынешнего кандидата от Республиканской партии Дональда Трампа. По его словам, он является “неудачным лидером” и войдёт в историю как” худший президент всех времён”. Актёр заявил: в случае, если Трамп будет переизбран, «это будут ещё четыре года бессмыслицы без каких-либо результатов, которые будут только злить и злить нас, усиливать раскол и ненависть”.

Я хочу, чтобы мы как страна шли вперёд. И хотя у меня много разногласий с их платформой, я думаю, что единственный способ сделать это — выбрать Харрис и Уолца», — подытожил Арнольд Шварценеггер.

[info_b]Напомним, выборы президента США пройдут 5 ноября. Среди артистов Камалу Харрис поддерживают актёры Роберт Де Ниро и Леонардо Ди Каприо, а также певица Тейлор Свифт и рэпер Эминем. За Трампа выступили предприниматель и основатель компании SpaceX и Tesla Илон Маск, рэпер 50 Cent и актёр Джеймс Вудс.[/info_b]

Ранее Telegraf.news писал, что за две недели до президентских выборов в США, которые пройдут 5 ноября, Дональда Трампа вновь обвинили в сексуальных домогательствах. На сей раз об этом заявила бывшая модель Стейси Уильямс, которую республиканец якобы «облапал» в 1993 году. По словам женщины, она решила рассказать об этом, чтобы предотвратить переизбрание Трампа.

«Чувствовала себя куском мяса» — Бывшая модель обвинила Трампа в «извращённой игре», которая произошла 31 год назад