Правящая партия Грузии обьявила главную цель - интеграция в ЕС. Оппозиция обвинила ее в госперевороте

Опубликовано: 27.10.2024 14:14 , Обновлено: 27.10.2024

С победой правящую партию "Грузинская мечта" поздравили ближайшие соседи страны, президент Азербайджана Ильхам Алиев и премьер Армении Никол Пашинян. В свою очередь, премьер Грузии Кобахидзе пообещал "перезапустить" отношения с Евросоюзом уже в 2025 году.

“В общей сложности мы получили около 1120000 голосов, что является рекордным показателем с 2012 года”, - похвалился на брифинге премьер-министр Ираклий Кобахидзе.

“Мы говорили нашему обществу, что это были выборы, равные референдуму, и по своей важности они были равны выборам 2012 года. Это послание точно дошло до избирателей. Беспрецедентная активность, наблюдавшаяся на этих парламентских выборах, была связана именно с этим. Победа очень впечатляющая. У нас всего 43% разницы с партией, занявшей второе место. “Партия, занявшая второе место, отстает от нас в 5 раз”, - заявил Кобахидзе.

По словам премьера от “Грузинской мечты”, его главный внешнеполитический приоритет – интеграция в Европейский Союз.

“Поэтому нам категорически не нравится нынешнее состояние отношений. Мы думаем, что вскоре появятся первые признаки в этом направлении, с первых месяцев следующего года произойдет качественная перезагрузка отношений, что важно для нашей страны. Думаю, что это также важно для ЕС и США”, - пообещал он.

По словам Ираклия Кобахидзе, сейчас у Грузии нет дипломатических отношений с Россией, и Тбилиси не собирается их восстанавливать. “Никаких планов на этот счет нет, потому что 10% территории [Абхазия и Южная Осетия] оккупированы Россией”, — сказал он в ходе брифинга.

Президент Грузии против?

В свою очередь, председатель оппозиционного блока “Единство - национальное движение” Тина Бокучава провела встречу с президентом Грузии, которая также не признала объявленные ЦИК результаты выборов.

“У нас была очень важная встреча с президентом. У нас идут интенсивные консультации, которые продолжатся в ближайшие несколько часов. Я надеюсь, что на прозападном оппозиционном фронте будет полное единство”, - заявила Тина Бокучава после встречи с президентом Грузии Саломе Зурабишвили.

Политик заявила, что не признает победу партии грузинского миллиардера Иванишвили, которого оппозиция обвинила в отказе от вступления Грузии в ЕС и налаживании отношений с Россией.

“Мы все очень хорошо знаем, что вчера на выборах победил европейский выбор страны. Народ фактически предоставил мандат доверия прозападному коалиционному правительству, а не российскому однопартийному правлению Иванишвили. Иванишвили украл результаты выборов, украл победу грузинского народа на выборах”, - поделилась своими обвинениями лидер одного из оппозиционных блоков.

Президент Грузии также встретилась с лидерами других оппозиционных партий. В частности, Саломе Зурабишвили уже переговорила с членами партий “Ахали”, “Единство - национальное движение” и “Сильная Грузия”. Также президент провела встречи с представителями неправительственного сектора.

В свою очередь, лидер «Коалиции за перемены», которая по официальным данным заняла второе место, Ника Гварамия заявил о конституционном перевороте в стране.

«Мы не признаем результаты этих выборов, выборы украдены, в Грузии произошла узурпация власти, это конституционный переворот, «Грузинская мечта» является автором конституционного переворота, и «Грузинская мечта» ответит за это в порядке, предусмотренном законодательством Грузии, но прежде чем это произойдет, “Грузинской мечте” придется признать победу оппозиции», - сказал Гварамия.

Во дворце президента страны объявили, что Зурабишвили сделает заявление в 21:00 по местному времени (20:00 по минскому).

[inf]Согласно предварительным результатам ЦИК, “Грузинская мечта” набрала на парламентских выборах 54,086% (1 117 480 голосов).

Что касается результатов других политических образований, то, согласно результатам, на втором месте находится “Коалиция за перемены”, которая получила 10,923% (225 680 голосов). “Единство - национальное движение” - набрало 10,122% (209 137 голосов), а “Сильная Грузия” - 8,781% (181 424 голоса), партия “Гахария за Грузию” - 7,761% (160 354 голоса).

Однако несколько экзит-поллов дали “Грузинской мечте” около 42%. По их данным, все оппозиционные блоки и партии вместе набрали более 51%. [/inf]