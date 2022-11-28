Только 3% российских ударов были по военным объектам - МВД Украины

Опубликовано: 28.11.2022 09:44 , Обновлено: 28.11.2022

Заместитель главы МВД Евгений Енин сообщил 27 ноября, что российские атаки в Украине повредили около 32 000 гражданских объектов и более 700 объектов критической инфраструктуры с начала российского вторжения.

“Как и следовало ожидать от террористов, русские нападают на гражданские объекты. На сегодняшний день около 32 000 таких целей были повреждены российскими ракетами и снарядами. Это в первую очередь частные дома или гражданские многоквартирные дома”, - заявил замглавы МВД Украины и бывший дипломат Евгений Енин в интервью украинским СМИ в воскресенье. “Только 3% зарегистрированных нападений были совершены на военные объекты”, - добавил он. По словам Енина, на данный момент пострадало более 700 объектов критической инфраструктуры — аэродромы, мосты, нефтебазы, электрические подстанции и т.д.

Евгений Енин заявил, что у Москвы есть “маниакальное желание погрузить Украину во тьму, и нет никаких оснований полагать, что они остановятся”.

Ранее Телеграф сообщил, что сервис NASA WorldView опубликовал снимки из космоса во время отключения в Украине света после массированного ракетного удара России 23 ноября. Можно увидеть, насколько там было темно по сравнению с Беларусью, РФ и другими странами в ночь на 24 ноября.

NASA показала, как выглядела Украина без света по сравнению с РФ и Беларусью