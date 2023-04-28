"Точно в цель" — В Минобороны РФ похвалились после попадания российской ракеты в жилой дом
Министерство обороны РФ утром 28 апреля опубликовало в своем телеграм-канале фото запуска ракеты и надписью «Точно в цель». Это произошло спустя пару часов после того, как российская крылатая ракета попала по многоэтажному дому в украинском городе Умань Черкасской области.
Вот как выглядит публикация в тг-канале:
Позже в Минобороны РФ заявили что ВКС били по «пунктам временной дислокации подразделений резерва ВСУ» и что «цель удара достигнута», передает издание «Страна». «Целью» там назвали «пресечение выдвижения резервов в зоны боевых действий».
В Умани погибло минимум 16 человек
По словам президента страны Владимира Зеленского, в результате удара по Умани повреждены около 10 многоквартирных домов.
А согласно последним данным украинских спасателей (на 14:00 28 апреля) число погибших от попадания ракеты увеличилось до 16 человек. Из них 3 ребенка. Кроме того пострадали 18 человек (из них 9 остаются в больнице), спасены 17 человек (из них 3 ребенка), сообщили в Государственной службе Украины по чрезвычайным ситуациям.
Кроме того, в городе Днепр во время обстрела погибли женщина и трехлетний ребенок, еще 3 человека пострадали. А в городе Украинка в Киевской области обломки ракеты врезались в жилой дом, пострадала девочка.