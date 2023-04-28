Россия ударила по жилым домам. Украина сбила 21 из 23 ракет

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Опубликовано: 28.04.2023 07:57 , Обновлено: 04.07.2024

В ночь на 28 апреля Украина подверглась очередной ракетной атаке. Украинские власти сообщили о серьёзных разрушениях жилых домов в Киевской и Черкасской областях. Главнокомандующий Вооружёнными силами Украины (ВСУ) Валерий Залужный заявил, что им удалось сбить 21 из 23 российских крылатых ракет.

По словам Залужного, помимо крылатых ракет Х-101/Х-555, выпущенных с бомбардировщиков Ту-95 из акватории Каспийского моря, за минувшую ночь ВСУ уничтожило ещё два оперативно-тактических беспилотника.

“Цели уничтожены в зонах ответственности воздушного командования “Центр”, воздушного командования “Восток” и воздушного командования “Юг"", - написал главком ВСУ у себя в телеграм-канале.

Между тем, украинцы в соцсетях делятся кадрами последствий ночной атаки. Судя по сообщениям украинских СМИ, больше всего пострадал город Умань в Черкасской области. Там крылатая ракета прилетела в жилую многоэтажку.

В Умани в результате ночного обстрела погибли три человека

Начальник Черкасской областной военной администрации Игорь Табурец сообщил о трёх погибших и восьми пострадавших. По его словам, одна из ракет попала в складские здания.

Кадрами повреждённой в результате обстрела многоэтажки местные жители делятся в соцсетях:

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О последствиях ракетной атаки утром также рассказал глава Киевской городской военной администрации Сергей Попко. По его словам, в пределах воздушного пространства Киева ВСУ сбили 11 крылатых ракет и два дрона.

Здесь обошлось без жертв среди гражданских, однако, Попко сообщил, что в Оболонском районе осколками ракеты была перебита локальная линия электросетей, а также повреждено дорожное покрытие.

Между тем, местные жители сообщили о том, что осколками ракеты была также повреждена многоэтажка, и поделились фотографиями:

Отметим, что с российской стороны каких-либо заявлений по поводу обстрела жилых районов в украинских городах не поступало.

Напомним, днём обстрелу подвергся украинский город Николаев. Не обошлось без жертв: в результате обстрела погиб один человек, как минимум 23 человека получили ранения, среди них - один ребенок.

Россия ударила «Калибрами» по многоэтажке и жилым домам в Николаеве — ВСУ