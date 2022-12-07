Time назвал человеком года «дух Украины»

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Опубликовано: 07.12.2022 16:29 , Обновлено: 04.07.2024

Американский журнал Time назвал человека 2022 года. Им стал «дух Украины», а также Владимир Зеленский.

«Дух Украины воплощали бесчисленные личности внутри страны и за ее пределами», — объяснили в издании.

На обложке Time рядом с украинским президентом изображены люди с национальными флагами Украины, подсолнухи, монумент независимости, расположенный в центре Киева, на Майдане.

Как написали авторы материала,«в биографии Зеленского мало что предсказывало его готовность стоять и бороться»:

«Он никогда не служил в армии и не проявлял большого интереса к ее делам. Он был президентом только с апреля 2019 года. Его профессиональные инстинкты сформировались за его жизнь актера на сцене, специалиста по импровизационной комедии и продюсера в кинобизнесе. Как оказалось, этот опыт имел свои преимущества».

По мнению журналистов, Зеленский продемонстрировал, что «смелость заразительна».

«Если это кажется естественным для лидера в условиях кризиса, подумайте об историческом прецеденте. Всего за шесть месяцев до этого президент Афганистана Ашраф Гани — гораздо более опытный лидер, чем Зеленский, — бежал из своей столицы при приближении сил талибов. В 2014 году один из предшественников Зеленского, Виктор Янукович, сбежал из Киева, когда протестующие окружили его резиденцию, он до сих пор живет в России. В начале Второй мировой войны лидеры Албании, Бельгии, Чехословакии, Греции, Польши, Нидерландов, Норвегии и Югославии, среди прочих, бежали от наступления немецкого вермахта и доживали войну в изгнании», — обратили внимание в Time.

Кстати, 5 декабря Зеленского признало человеком года британское издание Financial Times.

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