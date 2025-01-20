TikTok заработал в США после вмешательства Трампа. Надолго?

Опубликовано: 20.01.2025 12:52 , Обновлено: 20.01.2025

В воскресенье, 19 января социальная сеть TikTok начала восстанавливать работу своих сервисов в США после того, как избранный президент Дональд Трамп заявил о намерении восстановить доступ к приложению в день вступления на должность. Однако, точка в этом вопросе, судя по всему, ещё не поставлена.

“Честно говоря, у нас нет выбора. Мы должны его спасти”, — заявил Трамп на митинге перед своей инаугурацией 19 января. Он добавил, что США будут стремиться создать совместное предприятие для восстановления работы приложения, которым пользуются 170 миллионов американцев, сообщает Reuters.

За несколько часов до митинга администрация TikTok объявила пользователям: “Благодаря усилиям президента Трампа TikTok вернулся в США”.

Ранее TikTok также в сообщении пользователям выразил благодарность Трампу за “предоставление необходимой ясности и заверений нашим поставщикам услуг в том, что они не столкнутся с какими-либо штрафными санкциями”.

Как отметило Reuters, эта публичная благодарность Трампу пришлась на весьма напряженный момент в отношениях Китая и США. В частности, Трамп заявил, что намерен ввести пошлины на товары из Китая, одновременно выразив надежду на более прямой контакт с китайским лидером.

17 января посольство Китая в Вашингтоне обвинило власти США в подавлении свободы слова, что вылилось в запрет TikTok. По заявлению представителя посольства, “Китай примет все необходимые меры для решительной защиты своих законных прав и интересов”.

Вопрос исчерпан?

Ранее Telegraf.news рассказал, что TikTok прекратил работу в США поздно вечером 18 января, до вступления в силу закона о его закрытии по соображениям национальной безопасности. Чиновники в США аргументировали закрытие соцсети тем, что существует риск “несанкционированного использования данных американцев” в связи с деятельностью китайской материнской компании ByteDance.

В США перестал работать TikTok из-за запрета властей. Что пообещал Трамп?

Дональд Трамп заявил о намерении продлить период времени до вступления в силу запретов закона, чтобы предпринять меры для защиты национальной безопасности. Ранее Трамп заявлял о возможных намерениях предоставить TikTok 90-дневную отсрочку запрета после официального вступления в должность.

Между тем, ещё в 2020 году Дональд Трамп сам намеревался запретить приложение из соображений безопасности. Но в ходе последней предвыборной кампании новоизбранный президент заявил о своих “тёплых чувствах” к этой соцсети, признавшись, что это приложение помогло ему привлечь молодых избирателей на выборах 2024 года.

Однако с решением Трампа согласны не все. Сенаторы-республиканцы Том Коттон и Пит Рикеттс в совместном заявлении отметили: “Теперь, когда закон вступил в силу, нет никаких правовых оснований для какого-либо “продления” даты его вступления в силу. Чтобы TikTok снова появился в сети в будущем, ByteDance должна согласиться на продажу, которая будет соответствовать требованиям закона о квалифицированной продаже, разорвав все связи между TikTok и коммунистическим Китаем”.

Как отметило Reuters, США никогда не запрещали ни одну крупную платформу социальных сетей. Закон, принятый подавляющим большинством голосов Конгресса, дает новой администрации Трампа широкие полномочия запрещать или добиваться продажи других приложений, принадлежащих Китаю.