В США перестал работать TikTok из-за запрета властей. Что пообещал Трамп?

Опубликовано: 19.01.2025 09:42 , Обновлено: 19.01.2025

Социальная сеть TikTok в ночь на 19 января стала недоступна для пользователей из США. Сервис остановил свою деятельность в преддверии вступления в силу федерального запрета. В китайской компании разработчиков ByteDance выразили мнение, что избранный президент штатов Дональд Трамп восстановит TikTok.

Как сообщило агентство Reuters, пользователи, пытаясь открыть приложение, сталкиваются с уведомлением о его недоступности. Кроме того, теперь американцы не могут скачать его в Apple и Google.

TikTok сообщил пользователям, пытавшимся использовать приложениt:

«В США принят закон, запрещающий TikTok. К сожалению, это означает, что на данный момент вы не можете использовать TikTok. Нам повезло, что президент Трамп дал понять, что будет работать с нами над решением по восстановлению TikTok, как только вступит в должность. Пожалуйста, следите за новостями».

Накануне избранный президент США Дональд Трамп пообещал предоставить TikTok 90-дневную отсрочку от запрета в США.

«Скорее всего, я продлю на 90 дней — у вас есть продление на 90 дней, как вы, вероятно, знаете. Я буду делать это, пока мы что-нибудь не придумаем», — сказал Трамп в интервью ABC News.

Напомним, 17 января Верховный суд США подтвердил закон, запрещающий приложение в стране, если владелец TikTok, китайская компания ByteDance, не продаст платформу до 19 января. ByteDance отказалась искать покупателя.

Представители TikTok заявили, что в случае отсутствия гарантий со стороны властей отключат сервис для пользователей из США уже в воскресенье. Руководство компании Oracle, которая хранит облачные данные пользователей TikTok в США, готовится к отключению серверов, сообщает Reuters со ссылкой на сайт The Information.

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