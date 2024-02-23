"Что-то сделают с телом" - Мать Навального обвинила СК РФ в шантаже

Опубликовано: 23.02.2024 08:49 , Обновлено: 23.02.2024

Мать Алексея Навального, Людмила Навальная, заявила вечером 22 февраля, что ее "тайно" отвезли в морг, чтобы показать тело сына. Она также заявила, что представители властей начали шантажировать ее, чтобы заставить устроить тайные похороны Алексея Навального.

“Следователи утверждают, что им известна причина смерти, у них готовы все медицинские и юридические документы, которые я видела, а медицинское свидетельство о смерти я подписывала. По закону они должны были сразу отдать мне тело Алексея, но они не сделали это до сих пор”, - говорится в видеообращении мамы Навального. Женщина обвинила представителей властей в том, что пытались приказать ей, “где когда и как должен быть похоронен” Алексей Навальный, а в случае отказа “они что-то сделают с его телом”.

“Следователь Варапаев открыто мне сказал — время работает не на вас, труп разлагается, - заявила Людмила Навальная. - При мне им приходят приказы - то ли из Кремля, то ли из центрального аппарата Следственного комитета. Они хотят, чтобы это было сделано тайно, без прощания”.

Сама мать Навального потребовала, чтобы ей отдали тело сына немедленно и без всяких условий. В суд Салехарда уже поступила жалоба Людмилы Навальной на незаконные действия следователей.

При этом в медицинском заключении причина смерти Навального была указана как “естественная”, сообщила пресс-секретарь Навального Кира Ярмыш, сославшись на мать российского оппозиционера. “В медицинском заключении о смерти, показанном матери Алексея Навального, говорилось, что причины смерти были естественными”, - написала Ярмыш на X, ранее известной как Twitter.