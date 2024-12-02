Танки, ракеты и 4000 дронов. Стало известно, что Германия включила в новый пакет помощи Украине

Опубликовано: 02.12.2024 19:06 , Обновлено: 02.12.2024

Представитель Министерства обороны Германии Митко Мюллер рассказал, что войдёт в новый пакет военной помощи для Украины на общую сумму 650 миллионов евро. По его словам, до конца текущего года ФРГ поставит Киеву зенитные ракетные системы ПВО Iris-T, танки Leopard-1, 4000 беспилотников и многое другое.

«В пакет помощи вошли немецкие разведывательные и ударные беспилотники компании Helsing: 4000 из них будут отправлены Киеву уже в декабре этого года. Также в комплект вошли две системы ПВО Iris-T, десять танков Leopard-1, а также 6000 неуправляемых и 500 управляемых ракет», — сообщил Митко Мюллер. Он добавил, что помимо прочего украинским военным передадут зимнюю одежду.

[info_b]Германия считается основным поставщиком оружия Украине после США. По данным правительства ФРГ, с начала вооружённого конфликта немецкие власти передали Киеву военную технику и оружие на сумму около 28 миллиардов евро, включая новый пакет на 650 миллионов евро, сообщила местная газета Der Tagesspiegel.[/info_b]

К слову, в понедельник, 2 декабря, канцлер Германии Олаф Шольц впервые за 2,5 года приехал в Киев. По его словам, своим визитом он хочет «выразить солидарность» с Киевом и показать, что Германия по-прежнему намерена оставаться «сильнейшим сторонником Украины в Европе».

Напомним, в последний раз Шольц лично посещал Украину в июне 2022 года. Тогда это был совместный визит с президентом Франции Эммануэлем Макроном и премьер-министром Италии Марио Драги. Впрочем, с украинским лидером Шольц виделся лично совсем недавно — менее двух месяцев назад, во время официального визита Зеленского в Берлин.

Между тем, в середине ноября Шольц впервые 2 года созвонился с президентом России Владимиром Путиным. По данным Reuters, он призвал российского лидера начать переговоры с Украиной, которые откроют путь к «справедливому и прочному миру».

Шольц впервые за 2 года созвонился с Путиным и призвал к «справедливому и прочному миру». Что ответили в Кремле?