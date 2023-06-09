"Там же люди!" — В Белгороде беспилотник упал на крышу здания

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Опубликовано: 09.06.2023 16:23 , Обновлено: 09.06.2023

В российском Белгороде на крышу бизнес-центра 9 июня упал беспилотный летательный аппарат. Местные жители перед этим слышали звуки взрывов, пишут СМИ.

По словам губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова, «детонации не произошло», однако сам БПЛА загорелся.

Чиновник утверждает, что никто не пострадал. «Незначительные разрушения» получили крыша и котельная. Кроме того, сообщил он, осколки повредили два автомобиля.

Гладков опубликовал несколько фотографий с места происшествия:

В свою очередь в соцсетях появились видео после ЧП, на которых видно дым и слышно звук, похожий на взрыв.

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«Да ну #####. Там же люди! Попадание, я же говорил… Сейчас еще может взрываться… Я такое первый раз в жизни вижу… Ты аккуратней, осколки…» — слышно за кадром.

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Ранее Телеграф писал, что утром 9 июня в российском городе Воронеж в одну из многоэтажек по улице Белинского врезался беспилотник.

В Воронеже беспилотник влетел в многоэтажку