В Воронеже беспилотник влетел в многоэтажку

🎥 Видео

Опубликовано: 09.06.2023 11:04 , Обновлено: 09.06.2023

Утром 9 июня в российском городе Воронеж в одну из многоэтажек по улице Белинского врезался беспилотник. По предварительным данным, в результате ЧП пострадали три человека. Медики оказали им помощь на месте, госпитализация никому не потребовалась.

Губернатор Воронежской области Александр Гусев заявил, что взял ситуацию под “личный контроль”, на месте происшествия работают спецслужбы.

Видеокадры с места происшествия опубликовал телеграм-канал РБК:

[Telegram_widget url=“https://t.me/rbc_news/75912”]

По данным телеграм-канала Shot, как минимум десять квартир были повреждены в результате взрыва БПЛА в Воронеже беспилотника. Более того, сообщается о разрушении несущей стены на втором этаже здания.

В свою очередь телеграм-канал Baza сообщил, что целью беспилотника мог быть воронежский военный аэродром “Балтимор” (по информации некоторых источников, дрон был начинён взрывчаткой).

Однако, по одной из версий, он мог сбиться с курса, в результате чего и врезался в жилой дом. Место падения беспилотника находится в Центральном районе Воронежа. Недалеко от пострадавшей многоэтажки расположены Воронежский государственный университет и здание областной администрации.

Телеграм-канал Baza также опубликовал видеокадры, на которых жители Воронежской области засняли полет этого беспилотника незадолго до ЧП.

[Telegram_widget url=“https://t.me/bazabazon/18441”]