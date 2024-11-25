Под Вильнюсом на жилой дом рухнул грузовой самолёт

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Опубликовано: 25.11.2024 08:40 , Обновлено: 25.11.2024

Недалеко от аэропорта Вильнюса на жилой двухэтажный дом рухнул грузовой самолёт. ЧП произошло в понедельник утром, около 5:31 по местному времени. По данным литовских СМИ, на борту было четыре человека — два пилота и два пассажира. Известно, что выжил как минимум один из них — его вытащили из кабины и передали медикам.

По предварительным данным, лайнер принадлежал компании DHL. Что стало причиной крушения, пока не известно. Полиция перекрыла участок дороги, обстоятельства произошедшего выясняются, передало местное издание Delfi. По данным СМИ, самолёт летел из Лейпцига. Какой груз был на борту, — неизвестно. Также нет информации о том, пострадали ли жители дома, на который рухнул авиалайнер.

[info_b] По информации Telegram-канала Mash, один из пилотов погиб, ещё двоих пострадавших доставили в больницу. Что касается жильцов дома, то с ними всё в порядке.

Грузовой Boeing-737, принадлежащий испанской компании, летел из Лейпцига. Он должен был совершить посадку в Вильнюсе, но не долетел до аэропорта всего пару километров. [/info_b]





















Ранее Telegraf.news писал, что недалеко от столицы Исландии десятый раз за три года начал извергаться вулкан, выбрасывая на поверхность фонтаны лавы и дыма. По данным метеорологов, после того, как магма пробила земную кору, образовалась огромная трещина длиной около 3 километров. Никто из местных жителей не пострадал.

«Ад всплыл на поверхность» — В Исландии десятый раз за 3 года начал извергаться вулкан