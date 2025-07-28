Таиланд и Камбоджа договорились о "немедленном прекращении огня"

Опубликовано: 28.07.2025 13:54 , Обновлено: 28.07.2025

Лидеры Таиланда и Камбоджи договорились о немедленном и безоговорочном прекращении огня, чтобы положить конец пограничным столкновениям. Об этом сообщил премьер-министр Малайзии Анвар Ибрагим, зачитав совместное заявление сторон

Анвар Ибрагим заявил, что обе стороны достигли общего понимания относительно принятия мер для возвращения к нормальной жизни.

“Действие соглашения начинается с полуночи 28 июля”, — заявил премьер.

Переговоры прошли в Малайзии при посредничестве местных властей. При этом инициатива созыва встречи последовала после вмешательства Дональда Трампа. Бывший президент США уточнил, что продолжение конфликта может негативно сказаться на перспективах торговых соглашений обеих стран с Вашингтоном.

Согласно сообщению Трампа в соцсети Truth Social, он провел переговоры с руководством Таиланда и Камбоджи, после чего стороны согласились на диалог. Впрочем, несмотря на заявления о перемирии, военные обеих стран сообщили о продолжающихся столкновениях.

Премьер-министр Камбоджи Хун Манет, премьер-министр Малайзии Анвар Ибрагим и исполняющий обязанности премьер-министра Таиланда Пхумтам Вечаячай на переговорах. Фото: Reuters

Конфликт обострился на прошлой неделе после подрыва наземной мины , в результате чего пострадали пятеро тайских военных. Каждая из сторон обвинила в эскалации другую.

Известно, что:

погибли как минимум 35 человек, включая мирных жителей;

более 260 тысяч человек покинули свои дома;

обе страны отозвали послов, а Таиланд закрыл границы.

Ранее Telegraf.news писал, что в воскресенье, 27 июля, США заключили рамочное торговое соглашение с Европейским союзом, устанавливающее 15-процентную импортную пошлину на большинство товаров европейского происхождения. Таким образом, в ходе переговоров сторонам удалось сократить вдвое ставку налоговых пошлин, изначально предлагаемых президентом США Дональдом Трампом. Тем не менее, у европейских партнёров остались претензии к заключённому соглашению.

Трамп подписал с ЕС «самую крупную сделку», предотвратив торговую войну. Но у европейцев остались вопросы