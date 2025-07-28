Трамп подписал с ЕС «самую крупную сделку», предотвратив торговую войну. Но у европейцев остались вопросы

Опубликовано: 28.07.2025 07:41 , Обновлено: 28.07.2025

В воскресенье, 27 июля, США заключили рамочное торговое соглашение с Европейским союзом, устанавливающее 15-процентную импортную пошлину на большинство товаров европейского происхождения. Таким образом, в ходе переговоров сторонам удалось сократить вдвое ставку налоговых пошлин, изначально предлагаемых президентом США Дональдом Трампом. Тем не менее, у европейских партнёров остались претензии к заключённому соглашению.

Сам Трамп назвал достигнутое соглашение “самой крупной сделкой из когда-либо заключенных”. Она предполагает инвестиции на общую сумму порядка 600 млрд долларов в экономику США и значительное увеличение закупок американских энергоресурсов и военной техники странами ЕС.

Таким образом, соглашение ЕС с США, на долю которых приходится почти треть мировой торговли, превысит сделку на 550 млрд долларов, подписанную Трампом с Японией на прошлой неделе. По мнению главы Белого дома, новое соглашение расширит связи между трансатлантическими державами после многих лет “несправедливого отношения к американским экспортерам”.

Председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен, комментируя подписание соглашения, назвала Трампа “жестким переговорщиком” и заявила, что 15-процентный тариф , который теперь будет применяться “по всем направлениям”, это “лучшее, что мы могли получить”.

“У нас есть торговое соглашение между двумя крупнейшими экономиками мира, и это важное дело. Это огромное дело. Оно принесёт стабильность. Оно принесёт предсказуемость”, — прокомментировала фон дер Ляйен достигнутые договорённости с США..

“Несбалансированные” тарифы?

Впрочем, далеко не все в Европе восприняли заключённое соглашение как “предотвращение торговой войны”, как её преподнёс Вашингтон. Базовый тариф в размере 15% по-прежнему будет восприниматься многими в Европе как слишком высокий, ведь первоначально европейские торговые партнёры США рассчитывали заключить соглашение о тарифах по принципу “ноль на ноль”, передало агентство Reuters.

Немецкий социал-демократ Бернд Ланге, возглавляющий торговый комитет Европарламента, заявил, что тарифы являются “несбалансированными”, а значительные инвестиции ЕС, предназначенные для США, скорее всего, будут осуществляться за счет самого блока.

Высокопоставленный представитель администрации США сообщил журналистам в воскресенье вечером, что Трамп сохраняет за собой право повышать тарифы в будущем, если европейские страны не выполнят свои инвестиционные обязательства.

Между тем, канцлер Германии Фридрих Мерц приветствовал сделку, заявив, что она “предотвратила торговый конфликт”, который мог бы серьёзно ударить по экспортно-ориентированной экономике Германии и её крупному автомобильному сектору. Немецкие автопроизводители VW, Mercedes и BMW оказались в числе наиболее пострадавших от действующего в настоящее время 27,5%-ного тарифа США на импорт автомобилей и запчастей.

[info_b]Напомним, 12 июля Трамп пригрозил ввести 30%-ную пошлину на импорт из ЕС с 1 августа после того, как несколько недель переговоров не привели к заключению всеобъемлющего торгового соглашения. ЕС подготовил ответные пошлины на американские товары на сумму 93 млрд евро (109 млрд долларов США) на случай, если не удастся достичь соглашения об избежании пошлин.[/info_b]

Что осталось под вопросом?

Тем не менее, само соглашение, которое повторяет ключевые положения рамочного соглашения, достигнутого между США и Японией, как и в случае с Японией, оставляет много вопросов открытыми, включая тарифные ставки на крепкие спиртные напитки. Эта тема вызывает особую озабоченность у многих по обе стороны Атлантики.

Карстен Никель, заместитель директора по исследованиям компании Teneo, заявил, что воскресное соглашение является “всего лишь политическим соглашением высокого уровня”, которое не может заменить тщательно выработанную торговую сделку. “Это, в свою очередь, создает риск различных толкований по ходу дела, как это стало заметно сразу после заключения сделки между США и Японией”, - пояснил эксперт.

Так, США сохранили 50%-ный тариф на сталь и алюминий. Фон дер Ляйен предположила, что тариф может быть заменен системой квот. Reuters, ссылаясь на неназванного высокопоставленного представителя администрации Белого дома, сообщило, что лидеры стран ЕС просили стороны продолжить обсуждение этого вопроса, как и вопрос о снижении нетарифных барьеров для автомобилей и некоторых видов сельскохозяйственной продукции.