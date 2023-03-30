«Своих не бросаем» — Российским солдатам начали выдавать свечки
В РФ мобилизованным начали выдавать «свечи защиты», утверждают российские телеграм-каналы. Солдатам предложили «зажечь ее в бою».
О ситуации рассказали в телеграм-канале «36,6 Пермь». Там же опубликовали и фотографию.
На упаковке нарисован крест и есть надпись: «Милость сердца на войне, соизволь оставить сдесь [написано с ошибкой]. Изгони злых духов, имея цели в голове. Зажги свечу в бою, не зная страху и пули не страшны. Своих не бросаем, ведь сила в правде».
Как утверждает телеграм-канал, «мобилизованный из Пермского края» написал, что такие свечи «выдали в роте поголовно».
«Я все больше поражаюсь с таких приколов. Какой баран будет их зажигать в бою, эту свечу защиты? Как форму или берцы новые выдать, так не положены сроки, а как раздать по свече, так без проблем», — возмутился собеседник тг-канала.
Кто выдает такие свечи — неизвестно. Официально эту информацию в России не комментировали.
Свечи, которые «скрывают» от военкомата
Ранее Телеграф писал, что после объявления «частичной мобилизации» в одном из эзотерических магазинов России заметили свечу «Забудь меня военкомат». Продавцы обещают, что она спасет владельца от призыва.
В российских магазинах появились свечки, которые «скрывают» от военкомата