Опубликовано: 30.03.2023 12:53 , Обновлено: 30.03.2023

В РФ мобилизованным начали выдавать «свечи защиты», утверждают российские телеграм-каналы. Солдатам предложили «зажечь ее в бою».

О ситуации рассказали в телеграм-канале «36,6 Пермь». Там же опубликовали и фотографию.

На упаковке нарисован крест и есть надпись: «Милость сердца на войне, соизволь оставить сдесь [написано с ошибкой]. Изгони злых духов, имея цели в голове. Зажги свечу в бою, не зная страху и пули не страшны. Своих не бросаем, ведь сила в правде».

Как утверждает телеграм-канал, «мобилизованный из Пермского края» написал, что такие свечи «выдали в роте поголовно».

«Я все больше поражаюсь с таких приколов. Какой баран будет их зажигать в бою, эту свечу защиты? Как форму или берцы новые выдать, так не положены сроки, а как раздать по свече, так без проблем», — возмутился собеседник тг-канала.

Кто выдает такие свечи — неизвестно. Официально эту информацию в России не комментировали.

Свечи, которые «скрывают» от военкомата

Ранее Телеграф писал, что после объявления «частичной мобилизации» в одном из эзотерических магазинов России заметили свечу «Забудь меня военкомат». Продавцы обещают, что она спасет владельца от призыва.

В российских магазинах появились свечки, которые «скрывают» от военкомата