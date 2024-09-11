"Существует опасность для жизни" — В Дрездене рухнул мост через Эльбу

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Опубликовано: 11.09.2024 19:41 , Обновлено: 12.09.2024

В немецком Дрездене обрушился крупный участок моста Карола, на котором располагалась пешеходная зона и трамвайные пути. Инцидент произошёл в ночь на 11 сентября, поэтому никто из местных жителей не пострадал. В Дрезденском транспортном управлении сообщили, что последний трамвай проехал по мосту в 02:50, ровно за 18 минут до его обрушения.

По данным пожарной службы Дрездена, длина обрушившегося участка моста составила около 100 метров. Вероятной причиной стала неисправность трубы централизованного теплоснабжения. Кроме того, по мнению специалистов, “другие части моста тоже могут обрушиться”, передал местный телеканал NTV. Пожарные добавили, что на сегодняшний день “существует опасность для жизни”, поэтому власти задействовали целую эскадрилью беспилотников, чтобы изучить масштабы повреждений.

[info_b]Мост Каролы — один из четырёх мостов через Эльбу в центре Дрездена, восстановленный в 1972 году. На юге граничит со старым городом с Ратенауплац, а на севере — с Внутренним Нойштадтом с Каролаплац. Мост назвали в честь Каролы фон Васа-Гольштейн-Готторп — жены короля Саксонии Альберта.[/info_b]

























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