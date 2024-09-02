Это не компьютерная графика? Видео с одновременным сносом 15 высоток набрало 12 млн просмотров в Х

🎥 Видео

Опубликовано: 02.09.2024 14:26 , Обновлено: 02.09.2024

В социальной сети Х завирусилось видео с одновременным сносом сразу 15 высотных зданий в Китае. Одни пользователи соцсети возмутились увиденному. Другие же нашли произошедшему обоснованное объяснение.

Как пояснил автор поделившийся видеороликом, снос построек в Китае, который сняли на видео, произошёл из-за того, что у строительной компании закончились деньги на завершение проекта.

Произошедшее возмутило многих пользователей соцсети.

“Почему бы не передать проект другой компании для продолжения, ведь его уничтожение — это такая трата”, - возмутилась одна из девушек в комментариях.

“Какая пустая трата ресурсов”, - согласилась другая.

“Но проект был почти завершён…”, - возмутился ещё кто-то.

“Я думал это компьютерная графика”, - высказался ещё один комментатор.

“Похоже на концовку “Бойцовского клуба”, - заметил другой пользователь.

Однако нашлись и те, кто осведомлён о ситуации больше. Некоторые пользователи разъяснили, что произошло на самом деле.

“Эти здания были частью проекта Liyang Star City Phase II в Куньмине и были разрушены в 2021 году не из-за «нехватки денег», а потому что многочисленные задержки в цепочке капиталовложений привели к ухудшению состояния из-за дождевой воды, и они были признаны небезопасными и требующими реконструкции”, - рассказал один из комментаторов.

“У них не закончились деньги. Это инвестиционная афера: строить из некачественных материалов и не иметь намерения завершить. Моя дочь видела это своими глазами. Сотни этих зданий с бетоном, с высоким содержанием песка, и ни в одном из них нет ни одного желоба для коммуникаций”, - высказался ещё один пользователь.