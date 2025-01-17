Суд в Варшаве вынес приговор обвиняемому в изнасиловании и убийстве белоруски

Опубликовано: 17.01.2025 16:14 , Обновлено: 17.01.2025

Окружной суд Варшавы приговорил Дориана С. к пожизненному заключению за изнасилование и убийство 25-летней белоруски Лизы Г. Напомним, преступление произошло в феврале 2024 года. Процесс по делу Дориана С. начался 4 декабря и проходил в закрытом режиме.

Жестокое преступление было совершено 25 февраля 2024 года на улице Журавя в Варшаве. По данным следствия, Дориан С. надел на голову маску, подбежал к 25-летней девушке сзади и приставил нож к её шее. 23-летний мужчина затащил её в подъезд одного из домов, сорвал одежду и изнасиловал. После этого, как утверждает следствие, он пытался задушить жертву. Когда девушка перестала двигаться, преступник оставил её обнажённой.

Без сознания Лизу нашёл охранник, который вызвал скорую помощь и полицию. Девушку доставили в больницу в критическом состоянии. 1 марта она скончалась, не приходя в сознание.

Подозреваемого задержали правоохранители в тот же день. При обыске в его квартире полиция обнаружила большой кухонный нож и маску, которые, как предположило следствие, использовались при совершении преступления.

Помимо изнасилования, мужчине предъявили обвинения в краже двух мобильных телефонов, нескольких платёжных карт и кошелька. После смерти девушки обвинение переквалифицировали на убийство на сексуальной и корыстной почве.

Суд признал Дориана С. виновным и приговорил к пожизненному заключению. Как сообщило издание Onet со ссылкой на «Gazeta Wyborcza», в рамках приговора парень убитой, Даниэль, получит компенсацию в размере 200 тысяч злотых.

Ранее Telegraf.news писал, что обвиняемый признал вину в совершении преступления, но не согласен, что хотел убить девушку

Обвиняемый в изнасиловании и убийстве белоруски в Варшаве признал вину