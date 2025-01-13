Обвиняемый в изнасиловании и убийстве белоруски в Варшаве признал вину

Опубликовано: 13.01.2025 17:40 , Обновлено: 13.01.2025

Окружной суд Варшавы запланировал на 17 января оглашение приговора по делу Дориана С., обвиняемого в изнасиловании и убийстве 25-летней гражданки Беларуси Елизаветы Г. Процесс проходил за закрытыми дверями.

Обвиняемый признал вину в совершении преступления, но не согласен, что хотел убить девушку. На первом заседании также допросили свидетелей, в том числе охранника, который нашёл девушку без сознания, её партнёра и подругу, с которой Лиза встречалась перед трагедией. Показания также дали женщины, видевшие Дориана С. в воротах, [link href=“https://wiadomosci.wp.pl/oskarzony-o-morderstwo-bialorusinki-dorian-s-wkrotce-uslyszy-wyrok-7113813398883072a” target=“_blank” rel=“noopener”] сообщил [/link] портал wp.pl.

25-летняя белоруска Елизавета была найдена в критическом состоянии 25 февраля прошлого года в воротах дома на улице Журавя в Варшаве. Дворник, обнаруживший её, вызвал скорую помощь и полицию. Девушка скончалась 1 марта, не приходя в сознание.

23-летнего Дориан С. полиция задержала в тот же день. В его квартире нашли большой кухонный нож и балаклаву. Сначала следствие предъявило ему обвинения в разбое, преступлении на сексуальной почве и покушении на убийство. После смерти Лизы обвинения изменили на убийство на сексуальной и корыстной почве.

Дориану С. грозит пожизненное заключение. Прокуратура подтвердила, что экспертиза установила его вменяемость.

Ранее Telegraf.news писал, что непосредственной причиной смерти девушки стала смерть головного мозга.

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