Суд в Варшаве выдал уже второй ордер на арест бывшего судьи Томаша Шмидта. За что сейчас?

Опубликовано: 13.01.2025 14:58 , Обновлено: 13.01.2025

Окружной суд Варшавы выдал второй европейский ордер на арест бывшего судьи Томаша Шмидта, подозреваемого в причастности к так называемому «хейтерскому скандалу». Напомним, первый ордер, выданный в июне прошлого года, касался обвинений в шпионаже.

Новый ордер, выданный по запросу вроцлавской прокуратуры, связан с расследованием дела об организованной преступной группе, которая, как заявляли правоохранители, действовала в ущерб судьям, в первую очередь состоящим в Ассоциации польских судей Iustitia. По словам пресс-секретаря прокуратуры Вроцлава Анны Зимолёнг, Шмидту, в частности, вменили незаконное разглашение и передачу персональных данных пострадавших, сообщила польская радиостанция RMF.

В рамках этого же дела подозреваемой признали и Эмилию Шмидт, бывшую жену Томаша Шмидта. Прокуратура также заявила о намерении предъявить обвинения судьям Якубу Иванцу, Лукашу Пебяку, Пшемыславу Радзику и Аркадиушу Цихоцкому, и уже подала в Верховный суд ходатайства о снятии с них иммунитета.

Судьи, упомянутые в контексте этого дела, заявляли, что информация о «хейтерском скандале», включая фрагменты переписки, является «ложной и сфабрикованной».

[info_b]Так называемый «хейтерский скандал» разразился летом 2019 года после публикаций портала Onet. В них утверждалось, что тогдашний заместитель министра юстиции Лукаш Пебяк поддерживал связь в соцсетях с женщиной по имени Эмилия, которая, предположительно, организовывала кампании по дискредитации некоторых судей, включая председателя Iustitia профессора Кристиана Маркевича. Утверждалось, что эти действия осуществлялись с ведома замминистра. По информации Onet, в мессенджере WhatsApp действовала закрытая группа под названием «Каста», участники которой обменивались идеями по очернению судей, выступавших против судебной реформы. После этих сообщений Пебяк подал в отставку, а Иванца отозвали из Министерства юстиции.[/info_b]

Бывший судья Томаш Шмидт с мая 2024 года находится в Беларуси. Национальная прокуратура Польши заочно предъявила ему обвинение в шпионаже, в связи с чем в июне прошлого года был выдан первый ордер на арест.

В Беларуси Шмидт получил политическое убежище. Белорусские власти не раз подчёркивали, что бывшего судью преследуют на Родине исключительно «по политическим причинам».

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