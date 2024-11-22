Лукашенко предоставил убежище экс-судье из Польши, бежавшему в Беларусь

Опубликовано: 22.11.2024 19:23 , Обновлено: 22.11.2024

Александр Лукашенко подписал указ о предоставлении убежища бывшему польскому судье Томашу Шмидту, который в мае этого года бежал в Беларусь. Напомним, по его словам, причиной такого поступка стало несогласие с политикой властей в отношении нашей страны. В самой же Польше Шмидта заподозрили в шпионаже и признали предателем.

“На меня ордеры в Польше и всех странах Евросоюза. Серьёзно? Приехал человек, хочет жить в Беларуси, никому не навредил, никакого закона не нарушил. И что они со мной сделали? Я — шпион? А какие доказательства, что я шпион? Их нет. Аннулировали мой паспорт, у меня ордер на арест в ЕС. А какой закон я нарушил? Ни одного”, — заявил Шмидт после того, как ему сообщили о решении Лукашенко.

Напомним, после своего побега в Беларусь Шмидт попросил об охране со стороны Лукашенко и “страны в целом”. По его словам, им могли заинтересоваться спецслужбы США и Великобритании, поэтому он нуждается в защите. “У меня нет другого выбора… Да, я прошу о статусе политического беженца”, – рассказал он в мае на пресс-конференции с белорусскими журналистами.

В ответ на это Лукашенко попросил милицию присмотреть за бывшим польским судьёй, «чтобы его не угробили». Тогда бегство Шмидта президент Беларуси назвал «ударом под дых властям Польши» и пообещал рассмотреть заявление о предоставлении политического убежища.

[info_b]Томаш Шмидт – бывший судья второго отделения воеводского административного суда Варшавы. Ранее занимал различные должности в судебной системе и органах юстиции Польши. Являлся руководителем юридического отдела в Национальном совете судей Польши. Он и его жена Эмили были участниками и впоследствии информаторами расследования громкого скандала в 2019-22 годах из-за Интернет-кампании по очернению судей, которые выступали против судебной реформы, проведённой правящей тогда партией ПиС.[/info_b]

Как отреагировали в Польше?

Экс-глава Агентства внешней разведки Польши Гжегож Малецкий заявил, что бегство Шмидта, которого заподозрили в шпионаже в пользу белорусских и российских спецслужб, — это “катастрофа для контрразведки”. Он добавил, что им, кроме прочего, необходимо выяснить, как Шмидт выехал в Беларусь. «Откуда у него возникла идея сбежать?» — задал вопрос бывший руководитель Агентства внешней разведки.

Дело экс-судьи начала рассматривать Генпрокуратура Польши, которая сообщила о проверке по подозрению Шмидта в шпионаже. Как отметило агентство Polska Agencja Prasowa, статья, на которую ссылается ведомство, предусматривает лишение свободы сроком не менее 8 лет или пожизненное заключение. Кроме того, проверку в отношении Шмидта инициировало также Агентство внутренней безопасности Польши.

Ранее Telegraf.news писал, что власти Польши объявили бывшего судью Томаша Шмидта, бежавшего в Беларусь, в международный розыск по линии Интерпола. Об этом сообщила польская радиостанция RMF24. Во вторник, 21 мая, все необходимые документы поступили в Международную организацию уголовной полиции.

Польша подготовила «красный ордер» в Интерпол на розыск бежавшего в Беларусь судью Шмидта. За что?