Опубликовано: 17.03.2025 12:27 , Обновлено: 17.03.2025

Тбилисский городской суд вынес очередной приговор бывшему президенту Грузии Михаилу Саакашвили, признав его виновным в незаконном пересечении границы в 2021 году. Об этом сообщила телекомпания «Пирвели».

Саакашвили приговорили к четырём с половиной годам лишения свободы. Сам экс-президент не присутствовал на заседании. Оглашение приговора вызвало бурную реакцию его сторонников, которых судебные приставы удалили из зала суда.

По данным следствия, Саакашвили незаконно прибыл в Грузию в 2021 году, спрятавшись в грузовике с молочной продукцией, следовавшем на пароме из Украины. Позднее его задержали правоохранители в Тбилиси.

[info_b]Стоит отметить, что это не первый случай, когда Саакашвили оказывается в центре внимания в связи с «неортодоксальным» пересечением границ. Так, в сентябре 2017 года он прорвался на территорию Украины через пункт пропуска «Шегини» на польско-украинской границе.

Тогда Саакашвили, лишённый какого-либо гражданства, находился в Польше и намеревался вернуться в Украину. При поддержке своих сторонников, устроивших стычку с пограничниками, Саакашвили буквально силой прорвался через кордон, несмотря на то что власти Украины закрывали КПП.

Этот инцидент повлёк за собой уголовное преследование Саакашвили в Украине, хотя в дальнейшем обвинения были сняты. Его политические права и украинское гражданство восстановили.[/info_b]

Как отметил «Пирвели», с учётом нового приговора общий срок тюремного заключения Саакашвили увеличился до 2034 года.

На прошлой неделе журналисты Telegraf.news рассказывали, что экс-президента Грузии приговорили к девяти годам лишения свободы по делу о растрате государственных средств, которое известно как «дело пиджаков». Следствие утверждает, что Саакашвили, будучи президентом, оплачивал за счёт бюджета обучение сына, косметические процедуры, покупку одежды и аксессуаров, а также аренду самолёта.

Суд приговорил экс-президента Грузии Саакашвили к ещё одному тюремному сроку

Всего против Михаила Саакашвили возбудили пять уголовных дел. Уже вынесены приговоры по четырём из них. Ещё одно дело — о разгоне акции протеста в ноябре 2007 года — находится на рассмотрении суда.