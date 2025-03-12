Суд приговорил экс-президента Грузии Саакашвили к ещё одному тюремному сроку

Опубликовано: 12.03.2025 15:18 , Обновлено: 12.03.2025

Суд в Грузии вынес ещё один обвинительный приговор в адрес бывшего президента страны Михаила Саакашвили, который в настоящее время уже отбывает наказание в тюрьме в Тбилиси. Политика приговорили к ещё одному тюремному сроку по делу о групповом хищении бюджетных средств в особо крупном размере.

По версии следствия, Саакашвили вместе с бывшим главой Службы государственной безопасности Теймуразом Джанашией растратил бюджетные средства на собственные нужды, а также на нужды своей семьи - оплачивал за государственные деньги номера в гостиницах, арендовал яхты в Италии, нанимал дополнительные услуги поваров, массажисток и тому подобное. Денежные средства при этом проводились через фонд госохраны, чтобы скрыть факт растраты, утверждала грузинская прокуратура. Общая сумма хищения, заявленная прокуратурой, достигала 9 миллионов лари (больше 10 млн рублей в эквиваленте).

По данным местного издания Mtavari, в итоге Саакашвили признали виновным в “незаконном присвоении денежных средств в крупном размере, совершенном группой лиц по предварительному сговору с использованием своего служебного положения”. Суд приговорил его к 9 годам лишения свободы.

По данным издания, срок наказания по данному уголовному делу для Саакашвили начнет исчисляться с момента вынесения ему обвинительного приговора, а период тюремного заключения с 1 октября 2021 года по 12 марта 2025 года будет также засчитан в срок наказания.

Второму фигуранта дела - Джанашию - присудили крупный штраф в размере 300 тыс. лари (более 350 тыс. рублей в эквиваленте).

Напомним, в отношении Саакашвили в Грузии было открыто несколько уголовных дел. В настоящее время он, в частности, отбывает шестилетний срок по делу об избиении депутата грузинского парламента Валерия Гелашвили в 2005 году.

Сам политик своё задержание в октябре 2021 года называл незаконным, а уголовные обвинения называл” сфальсифицированными”. В мае 2022 года состояние здоровья экс-президента Грузии резко ухудшилось, из-за чего его разрешили перевести в частную клинику.

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