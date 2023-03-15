Суд в России приговорил поджигателя военкомата к 13 годам тюрьмы

Опубликовано: 15.03.2023 16:20 , Обновлено: 15.03.2023

Второй Западный окружной военный суд России признал виновным Кирилла Бутылина в поджоге военкомата в подмосковных Луховицах в феврале 2022 года. Его приговорил к 13 годам заключения. Об этом 15 марта сообщило агентство ТАСС.

В обвинительном заключении сказано, что 24 февраля 2022 года Бутылин участвовал в несогласованном массовом мероприятии в Москве, после чего «разработал преступный план», а реализовать его решил в городе Луховицы Московской области.

После мужчина «купил в магазине три аэрозольных баллончика, ацетон, моторное масло, керосин, бутылки объемом 0,5 литра, а также лом», заявили в суде. И 28 февраля в Луховицах, по данным следствия, он изготовил две бутылки зажигательной смеси, направился к зданию военкомата, на входе нарисовал флаг Украины, после чего разбил окна и бросил туда бутылки.

А дальше он поехал в Беларусь, сообщили в суде. Уже там, 9 марта, он опубликовал в телеграм-канале видео поджога. Его задержали пограничники при попытке пересечь границу в сторону Литвы.

Бутылина признали виновным по трем статьям УК РФ:

вандализм (ч. 2 ст. 214);

публичные призывы к осуществлению террористической деятельности (ч. 2 ст. 205.2);

теракт (п. “в” ч. 2 ст. 205).

Ранее Телеграф со ссылкой на Коммерсантъ писал, что в Беларуси на границе с Украиной задержали гражданина России за то, что он якобы планировал вступить в ВСУ. Суд в Красноярске приговорил его к 4 годам и 8 месяцам колонии. В ГПК Беларуси эту информацию не комментировали.

В Беларуси задержали россиянина, который хотел воевать за Украину