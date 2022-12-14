В Беларуси задержали россиянина, который хотел воевать за Украину
В Беларуси на границе с Украиной задержали гражданина России за то, что он якобы планировал вступить в ВСУ. Суд в Красноярске приговорил его к 4 годам и 8 месяцам колонии. Об этом сообщил Коммерсантъ.
По информации издания, 30-летнего россиянина Сергея Улукшонова задержали белорусские пограничники еще в апреле, а потом передали ФСБ.
Согласно материалам дела, мужчина прилетел в Минск, где «созвонился с представителем Службы безопасности Украины», чтобы «получить инструкции», как нелегально пересечь белорусско-украинскую границу.
Улукшонова судили за «приготовление к участию в вооруженном иностранном формировании». Он полностью признал вину. Мужчине дали четыре года и восемь месяцев колонии строгого режима.
В ГПК Беларуси эту информацию не комментировали.