Суд в Польше арестовал украинца на 7 дней по обвинению в подрыве "Северного потока"

Опубликовано: 01.10.2025 18:46 , Обновлено: 01.10.2025

Суд в Варшаве постановил арестовать на семь суток гражданина Украины Владимира З., которого немецкая полиция обвинила во взрыве газопровода «Северный поток — 2» и объявила в международный розыск. Мужчина был задержан в Польше по ордеру на арест, выданному Федеральным судом Германии в Карлсруэ.

Адвокаты украинца уже заявили о том, что будут добиваться его освобождения и попадут апелляцию.

«Мы не согласны с решением суда. (…) Мой подзащитный жил в Польше как обычный гражданин, имел вид на жительство и занимался обычной деятельностью», — заявил на пресс-конференции адвокат мужчины Тимотеуш Папроцкий.

Срок содержания под стражей украинца обусловлен необходимостью получения от немецкой стороны соответствующих документов и перевода их на польский язык. Суд также примет решение о его экстрадиции в Германию после рассмотрения представленных документов. На это отводится 100 дней.

В свою очередь, прокурор по делу Антони Скиба подчеркнул, что задержанный был допрошен в Варшавской окружной прокуратуре в качестве разыскиваемого подозреваемого в совершении преступления, связанного с терактами. Допрос проходил в присутствии польского адвоката.

«Допрос разыскиваемого лица не касается вопроса виновности или ответа на обвинения, выдвинутые немецкой стороной. Мы, как польская сторона, не оцениваем виновность человека или его признание. Мы оцениваем основания для начала процедуры экстрадиции такого лица, исходя из действующего в Польше законодательства», — пояснил он.

В прокуратуру Польши также обратились представители украинского консульства, которых польская сторона заверила в соблюдении всех положений и прав, вытекающих из Венской конвенции.

“Украинская сторона также ходатайствовала о встрече с задержанным мужчиной и возможности оказания консульской помощи”, - сообщил прокурор Скиба

Ранее Telegraf.news писал, что адвокаты задержанного украинца настаивают, что оснований для его ареста и тем более экстрадиции нет.

«Кто бы из граждан Украины ни участвовал в этих действиях, учитывая войну на Украине и то, что владельцем этой инфраструктуры является российская компания, которая напрямую финансирует войну на Украине, сложно поверить, что эти действия можно считать преступлением », — заявил юрист Папроцкий.

Польша арестовала украинца по подозрению в подрыве «Северного потока»