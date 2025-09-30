Польша арестовала украинца по подозрению в подрыве "Северного потока"

Опубликовано: 30.09.2025 15:50 , Обновлено: 30.09.2025

Польские СМИ сообщили, что полиция задержала некоего украинца Владимира З., которого Германия объявила в розыск по подозрению в причастности ко взрыву на газопроводах «Северный поток».

Радиостанция RMF FM сообщила, что Владимира З. передали в Окружную прокуратуру Варшавы. Где начнется процедура экстрадиции в Германию.

Адвокаты задержанного украинца настаивают, что оснований для его ареста и тем более экстрадиции нет.

«Кто бы из граждан Украины ни участвовал в этих действиях, учитывая войну на Украине и то, что владельцем этой инфраструктуры является российская компания, которая напрямую финансирует войну на Украине, сложно поверить, что эти действия можно считать преступлением », — заявил юрист Папроцкий.

Тем не менее немецкие власти утверждают, что именно Владимир З. был непосредственно причастен ко взрыву на «Северном потоке». Немецкая полиция установила, что мужчина, будучи инструктором по дайвингу, в сентябре 2022 года якобы отплыл на яхте из Ростока (Германия) в Балтийское море, а затем спустился под воду и заложил взрывчатку на труде газопровода.

В Германии уверены, что водолазы прикрепили к трубопроводам не менее четырех взрывных устройств, а после операции машина вывезла их в Украину.

Напомним, что подрыв трёх из четырёх ниток газопроводов «Северный поток-1» и «Северный поток-2», предназначенных для транспортировки природного газа из России в Германию, произошел 26 сентября 2022 года.

Официально никто не взял на себя ответственность за подрыв газопроводов. В России утверждают, что Украина не могла этого сделать без ведома США. Киев свою причастность к подрыву не компенсировал.

Тем временем, в Москве уверяют, что газопроводы ещё можно отремонтировать. Но в ЕС издан закон, запрещающий их использовать. Это было сделано в рамках 18-го пакета санкций, где страны Евросоюза объявили о полном запрете на любые коммерческие взаимодействия с «Северными потоками».