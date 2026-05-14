Суд в Киеве отправил под арест экс-главу офиса Зеленского

Опубликовано: 14.05.2026 09:31 , Обновлено: 14.05.2026

Высший антикоррупционный суд в Киеве в четверг, 14 мая, отправил под арест Андрея Ермака, бывшего руководителя офиса президента Украины Владимира Зеленского. Ермак лишился своего поста на фоне коррупционного скандала в ноябре прошлого года. С тех пор он находился в статусе подозреваемого по делу об отмывании 460 млн гривен (около 10 млн долларов).

Экс-главу офиса Зеленского подозревают в причастности к «отмыванию» денег в рамках масштабной коррупционной схемы, связанной со строительством элитного жилья под Киевом. В рамках судебного разбирательства Высший антикоррупционный суд (ВАКС) Киева 14 мая постановил взять Ермака под стражу, пока - на 60 дней.

По данным украинских СМИ, суд оставил Ермаку шанс остаться на свободе. Для этого ему придётся заплатить залог в 140 млн гривен (то есть порядка 3,2 млн долларов) (изначально Специализированная антикоррупционная прокуратура запрашивала залог в 180 млн гривен).

На судебном заседании Ермак заявил, что такой огромной суммы для залога у него нет, но намекнул, что у него “достаточно знакомых и друзей, чтобы помочь внести залог”.

“У меня таких денег на залог нет, сейчас адвокат будет работать с друзьями и знакомыми. Я отрицаю какие-либо обвинения. Мне нечего скрывать, я буду подавать апелляцию”, - процитировал экс-глава офиса Зеленского украинский Telegram-канал “Страна”.

Также известно, что суд также Ермаку контактировать с другими подозреваемыми и свидетелями, проходящими по скандальному коррупционному делу.

Зеленский уволил главу своего Офиса Ермака на фоне коррупционного скандала