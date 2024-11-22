Суд США в очередной раз отложил приговор по делу Трампа, связанного со взятками порноактрисе

Опубликовано: 22.11.2024 20:47 , Обновлено: 22.11.2024

Верховный суд США в очередной раз отсрочил вынесение приговора Дональду Трампу, чтобы защита политика могла обжаловать обвинительный вердикт. Напомним, в мае этого года миллиардера признали виновным по 34 пунктам в подделке документов с целью сокрытия взятки в размере 130 тысяч долларов порноактрисе Сторми Дэниелс.

Несмотря на то, что дело Трампа не единожды переносили, этот раз не стал исключением. Так, суд Манхэттена постановил, что запланированное на следующей неделе вынесение приговора в Нью-Йорке не состоится. Ранее планировалось, что это произойдёт 26 ноября, передало издание Business Insider.

«Президент Трамп одержал убедительную победу, поскольку американский народ дал ему мандат на возвращение в офис и на прекращение всех дел об охоте на ведьм. Все фальшивые судебные иски против президента прекращены, и мы сосредоточены на том, чтобы снова сделать Америку великой», — заявил пресс-секретарь Трампа Стивен Чунг.

Напомним, после победы республиканца на президентских выборах дату вынесения приговора отложили, в то время как адвокаты и вовсе настаивали на прекращении дела. На прошлой неделе окружной прокурор Манхэттена Элвин Брэгг дал понять, что его офис “будет бороться за сохранение дела в суде”. Брэгг подчеркнул, что одним из «вариантов, не связанных с отказом от иска», может быть отсрочка вынесения приговора «до окончания предстоящего президентского срока подсудимого».

В чём признали виновным Трампа?

Присяжные признали его виновным по всем пунктам обвинения — это в общей сложности 34 уголовных эпизода, связанных с фальсификацией деловой документации с целью сокрытия выплаты (130 тысяч долларов) за молчание порноактрисе Сторми Дэниелс. Суд установил, что злополучные платежи провели за несколько дней до президентских выборов 2016 года, что и привлекло столько внимания.

Несмотря на то, что Трамп отрицал свою вину, в том числе, и саму связь с порноактрисой, он заявил, что всё уголовное дело является политической «охотой на ведьм» со стороны прокурора Джеймс, представительницы демократов. Однако убедить суд в этом не удалось.

В итоге присяжные пришли к выводу, что Майкл Коэн, тогдашний помощник президента, действительно по указанию Трампа заплатил Дэниэлс 130 тысяч долларов, чтобы та хранила молчание о сексуальной связи с политиком в 2006 году. Затем Трамп возместил Коэну эти средства — плюс ещё для покрытия налогов и бонусов — совершив серию платежей на протяжении 2017 года.

Его посадят?

Согласно американскому законодательству, максимальное наказание за совершённые Трампом уголовные преступления составляет 4 года тюрьмы. Впрочем, есть вариант получить более короткие сроки и даже отделаться штрафом или «условкой». Несмотря на то, что политика признали виновным по всем пунктам обвинения, большинство экспертов сходятся во мнении, что реальное тюремное заключение ему не грозит.

Ранее Telegraf.news писал, что давние политические соперники — избранный президент США Дональд Трамп и ещё действующий глава Белого дома Джо Байден на “сердечной встрече” обсудили Украину и Ближний Восток, где последний пообещал республиканцу “плавную передачу власти”, несмотря на глубокие разногласия по вопросам политики. Об этом сообщило международное информагентство Reuters.

«Ждём с нетерпением» — Байден встретился с Трампом и «любезно» пообещал «мирную передачу власти»