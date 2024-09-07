Суд США отложил приговор Трампу "во избежание влияния" на президентские выборы

Опубликовано: 07.09.2024 16:04 , Обновлено: 07.09.2024

Суд в Нью-Йорке отложил вынесение приговора Дональду Трампу. Такое решение блюстители закона приняли "во избежание влияния" на предстоящие президентские выборы. По их словам, дело возобновят в ноябре, после того, как в США выберут нового главу государства. Напомним, кандидата на пост президента от Республиканской партии Дональда Трампа ранее осудили по 34 пунктам уголовного обвинения в фальсификации документов.

“Это решение далось суду нелегко, но это решение наилучшим образом служит интересам правосудия. Поэтому настоящим постанавливаю, что вынесение приговора, если таковое будет необходимо, назначено на 26 ноября”, — объявил судья Нью-Йорка Хуан Мерчан. К слову, окончательный приговор Трампу должны были вынести ещё 18 сентября, однако адвокаты попросили перенести сроки до окончания голосования, сославшись на президентские выборы.

В свою очередь американский политик отметил, что дело “должно быть законно прекращено”, так как Соединённые Штаты готовятся “к самым важным выборам в истории”. Он добавил, что решение суда является правильным, поскольку в противном случае это могло бы повлиять на исход электоральной кампании. Кроме того, Трамп заявил, что с обвинением не согласен и будет подавать апелляцию, передало международное информагентство Reuters.

В чём обвинили экс-президента США?

Нынешнее решение суда в некотором смысле историческое для американской судебной системы — впервые президента США (пусть даже бывшего) признали виновным в уголовном преступлении. Речь идёт о 34 уголовных эпизодах, связанных с фальсификацией деловой документации с целью сокрытия выплаты (130 тысяч долларов) за молчание актрисе фильмов для взрослых Сторми Дэниелс. Злополучные платежи были проведены за несколько дней до президентских выборов 2016 года, поэтому и привлекли внимание.

Несмотря на то, что Трамп отрицал свою вину, в том числе, и саму связь с порноактрисой, и заявил, что всё уголовное дело является политической «охотой на ведьм» со стороны прокурора Джеймс, представительницы демократов, убедить суд в этом не удалось.

Присяжные пришли к выводу, что Майкл Коэн, тогдашний помощник президента, действительно по указанию Трампа заплатил Дэниэлс 130 тысяч долларов, чтобы та хранила молчание о сексуальной связи с политиком в 2006 году. Затем Трамп возместил Коэну эти средства — плюс ещё для покрытия налогов и бонусов, совершив серию платежей в течение 2017 года.

Его посадят?

Согласно американскому законодательству, максимальное наказание за совершённые Трампом уголовные преступления составляет 4 года тюрьмы. Впрочем, есть вариант получить более короткие сроки и даже отделаться штрафом или “условкой”. Несмотря на то, что политика признали виновным по всем пунктам обвинения, большинство экспертов сходится во мнении, что реальное тюремное заключение ему не грозит.

Во-первых, его преступления относятся к категории ненасильственных. Во-вторых, Трамп ранее не имел судимости. В-третьих, осуждённому уже 78 лет, а к пожилым людям американский суд имеет право проявить снисхождение и назначить менее суровое наказание.

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