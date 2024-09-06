Кто победит — Харрис или Трамп? Профессор-"Нострадамус" предсказал итог выборов в США

Опубликовано: 06.09.2024 11:28 , Обновлено: 06.09.2024

Историк Аллан Лихтман, которого в США прозвали Нострадамусом, предсказал итог будущих выборов президента Америки, которые должны пройти в ноябре. Учёный известен тем, что, начиная с 1984 года, только единожды ошибся в своих догадках. К слову, ранее Лихтман уже оказался прав, заявив о том, что ныне действующий глава Белого дома Джозеф Байден выйдет из предвыборной гонки.

Аллан Лихтман высказал предположение, что 47-ым президентом Соединённых Штатов станет кандидат от Демократической партии Камала Харрис. При этом, по мнению учёного, это произойдёт несмотря на то, что демократы фактически отказались от ценного ключа президентских полномочий — одного из 13, который Лихтман использовал для определения лидера финальной гонки.

“Камала Харрис будет следующим президентом Соединённых Штатов – по крайней мере, таков мой прогноз относительно исхода этих выборов”, — заявил 77-летний историк и призвал американцев в любом случае “выходить и голосовать”.

Профессор Аллан Лихтман

Кто такой Аллан Лихтман?

Профессор истории одного из университетов США предсказывает результаты президентских выборов в Америке с 1984 года. По его словам, он оказался прав во всех случаях, кроме одного – оспариваемого триумфа Джорджа Буша-младшего над Элом Гором в 2000 году. Тогда суд принял решение в пользу Буша после того, как на протяжении нескольких недель занимался выяснением обстоятельств, связанных со спорными бюллетенями.

Однако Лихтман утверждает, что это несправедливо, поскольку тысячи недействительных бюллетеней подали избирателя, которые добросовестно пытались поддержать Гора — вице-президента и кандидата от Демократической партии. По его словам, простые американцы испортили свои бюллетени непреднамеренно, передала британская газета The Guardian.

[info_b]Лихтман точно предсказал неожиданную победу Трампа в 2026 году над Хиллари Клинтон в то время, когда большинство опросов общественного мнения указывали на противоположный результат. Кроме того, также сбылся прогноз о том, что во время президентства Дональда Трампа ему объявят импичмент.[/info_b]

Ранее Telegraf.news писал, что Министерство финансов США ввело санкции против телеканала Russia Today, финансируемого российским правительством, его руководителя Маргариты Симоньян и ряда топ-менеджеров RT, а также медиагруппы “Россия сегодня”, которая объединяет несколько русскоязычных информационных ресурсов. Поводом для санкций американская сторона назвала “попытку вмешательства” в грядущие президентские выборы США.

Минфин США ввёл санкции против против Russia Today и других российских СМИ за «попытку вмешательства в выборы»