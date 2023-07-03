Превратился в живой скелет. В Грузии показали фото Саакашвили в тюрьме

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Опубликовано: 03.07.2023 21:03 , Обновлено: 04.07.2024

Бывший президент Грузии и при этом гражданин Украины и Грузии одновременно Михаил Саакашвили 3 июля по видеосвязи впервые после долгой паузы появился на судебном заседании. Его осудили в Грузии к тюремному сроку в 2021 году.

Скриншоты видео того, как сейчас выглядит политик, опубликовал грузинский портал Mtavari. На фото видно, что Михаил Саакашвили очень сильно похудел.

«Я могу быть физически слабым, но я очень силен изнутри, я очень силен! Я не совершал преступления против Грузии», — заявил при этом Саакашвили, сообщила его пресс-секретарь Дарья Чиж.

[info_b]На состоявшихся с 10 по 14 октября 2022 года серии заседаний Парламентская ассамблея Совета Европы признала Михаила Саакашвили политическим заключённым и призвала власти Грузии к его освобождению из-под стражи. 8 ноября 2022 года адвокат Шалва Хачапуридзе сообщил, что врачи обнаружили у Саакашвили 36 заболеваний, в том числе туберкулёз и деменцию. [/info_b]

На момент появления видео неизвестно, сколько весит политик. Зимой Чиж писала, что он весил 69 кг. В начале судебного процесса в Грузии в 2021 году вес Саакашвили составлял 120 кг при росте 195 килограмм.

Ранее Телеграф сообщил, что в 2018 году экс-президента Грузии на родине заочно приговорили к шести годам заключения. Накануне местных выборов 2021 года Саакашвили тайно прибыл в Грузию, где его сразу задержали и доставили в тюрьму. После этого политик объявил голодовку и назвал себя «политическим заключенным». Против Саакашвили открыли новое дело – незаконное пересечение грузинской границы.

После появления изображений Саакашвили в ужасном состоянии президент Украины Владимир Зеленский 3 июля призвал власти Грузии отпустить политика в Украину.

По его словам, «Россия руками грузинских властей убивает гражданина Украины». Также украинский президент поручил Министру иностранных дел Дмитрию Кулебе вызвать посла Грузии в Украине, чтобы выразить ему “решительный протест” и предложить проконсультироваться с властями Грузии по поводу передачи Саакашвили.

«Еще раз призываю грузинские власти передать Украине гражданина Украины Михаила Саакашвили для необходимого лечения и ухода. И призываю наших партнеров обратиться, не игнорировать эту ситуацию и спасти этого человека. Ни одна власть в Европе не имеет права казнить людей, жизнь — это базовая европейская ценность», — заявил президента Украины.