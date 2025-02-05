Суд ЕС отказался отменять Польше штраф в 320 млн евро. О чём спор?

Опубликовано: 05.02.2025 14:25 , Обновлено: 05.02.2025

Верховный Суд Евросоюза отказался отменять Польше штраф в размере 320 миллионов 200 тысяч евро, поскольку та, по мнению Еврокомиссии (ЕК), нарушила обязательства государства-члена ЕС. Дело в том, что в 2021 году ЕК подала жалобу на Польшу, утверждая, что некоторые изменения в её законодательстве, касающиеся правосудия, противоречат нормам ЕС.

По мнению Еврокомиссии, нововведения в польской дисциплинарной системе для судей, принятые в декабре 2019 года, нарушают законодательство стран-членов ЕС. В ходе споров Верховный суд Евросоюза обязал Польшу временно остановить применение этих самых спорных новшеств, однако та не выполнила свои обязательства. Из-за этого 2021 года Польша должна была ежедневно выплачивать штраф в размере 1 миллиона евро. Однако 21 апреля 2023 года его снизили до 500 тысяч евро в день.

Тем не менее страна-соседка всё равно этого не делала. Тогда власти ЕС ограничили финансирование Польши из бюджета ЕС, взимая деньги в качестве штрафных выплат. В ответ на это Польша обратилась в суд Европейского союза с требованием аннулировать в общей сложности шесть решений об удержании, охватывающих период с 15 июля 2022 года по 4 июня 2023 года. Таким образом, суммарные выплаты составляют около 320 миллионов 200 тысяч евро.

В среду утром, 5 февраля, Верховный суд Европейского союза оставил штрафы в силе, подчеркнув, что их взыскание комиссией ЕС соответствует законодательству Евросоюза. К слову, у страны ещё есть возможность подать апелляцию в Суд ЕС, передала польская служба Business Insider.

Ранее Telegraf.news писал, что на саммите в Брюсселе лидеры Евросоюза договорились усилить оборонные возможности блока, увеличив военные расходы и ликвидировав существующие пробелы. Однако вопрос о финансировании пока остался открытым.

Лидеры ЕС договорились увеличить расходы на оборону. Какие «критические пробелы» пообещали закрыть в первую очередь?