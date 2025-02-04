Лидеры ЕС договорились увеличить расходы на оборону. Какие «критические пробелы» пообещали закрыть в первую очередь?

Опубликовано: 04.02.2025 12:37 , Обновлено: 04.02.2025

В понедельник, 3 февраля, на саммите в Брюсселе лидеры Евросоюза договорились усилить оборонные возможности блока, увеличив военные расходы и ликвидировав существующие пробелы. Однако вопрос о финансировании пока остался открытым.

Лидеры Евросоюза договорились принять дополнительные меры для укрепления защиты от внешних угроз за счет увеличения расходов и устранения пробелов в своих военных возможностях.

Антониу Кошта, президента Европейского Совет, по итогам вчерашней встречи озвучил следующие “критические пробелы” в обороне, на которых договорились сосредоточиться лидеры ЕС в ближайшее время:

противовоздушная и противоракетная оборона,

наращивание запаса ракет и боеприпасов,

развитие военного транспорта.

Однако конкретные механизмы финансирования остались неясными.

Начало саммита ЕС было омрачено заявлением Трампа о том, что США вскоре введут пошлины на импорт из ЕС, по аналогии с мерами, объявленными в отношении товаров из Канады и Мексики (которые были впоследствии приостановлены 3 февраля), а также из Китая, сообщило агентство Reuters.

Хотя страны ЕС уже увеличили расходы на оборону после начала активных военных действий России в Украине в 2022 году, лидеры стран признали, что этого недостаточно.

«Европе, по сути, необходимо усиление обороны. А для этого необходимо укрепить нашу оборонно-промышленную базу», — заявила журналистам после саммита председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

По оценке Европейской комиссии, блоку потребуется дополнительно 500 млрд евро в течение следующего десятилетия, чтобы закрыть ключевые пробелы в оборонных возможностях. В 2023 году страны ЕС потратили на оборону в среднем 1,9% ВВП, что составляет около 326 млрд евро — на 30% больше, чем в 2021 году.

Президент США Дональд Трамп призвал европейские страны НАТО увеличить расходы на оборону до 5% ВВП, однако пока ни одна страна альянса, включая США, не достигла этого показателя.

ЕС рассматривает несколько вариантов финансирования, включая национальные бюджеты, расширение роли Европейского инвестиционного банка ЕС и привлечение частного капитала. При этом европейские лидеры прямо публично не обсуждали вопрос о том, следует ли ЕС выпускать совместные облигации для оплаты расходов на оборону, сообщило издание.

Европейские дипломаты отметили, что возможным компромиссом может стать привлечение заемных средств для финансирования кредитов, а не предоставление грантов на военные проекты.

Ранее Telegraf.news сообщал о том, что Европейский союз ужесточил контроль за наличными расчетами. Новые ограничения, вступающие в силу в 2027 году, направлены на борьбу с финансовыми преступлениями и затронут как физических лиц, так и бизнес.

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