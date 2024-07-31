Стражи исламской революции в Иране пообещали "болезненный" ответ Израилю на удар по Тегерану

Опубликовано: 31.07.2024 12:25 , Обновлено: 31.07.2024

Израиль столкнется с "жестким и болезненным ответом" со стороны Ирана и его союзников, говорится в заявлении Корпуса стражей Исламской революции Ирана в связи с ликвидацией Исмаила Хании.

“Это преступление показало, что сионистская банда преступников, убийц и террористов, не считаясь с международными нормами и предписаниями, не гнушается совершать любые преступные действия, чтобы скрыть позорные неудачи девятимесячной войны в Газе, которые привели к массовым убийствам десятков тысяч палестинских женщин, мужчин и детей”, - говорится в заявлении.

Это сообщение появилось вскоре после того, как президент Ирана Масуд Пезешкиан и верховный лидер Али Хаменеи поклялись нанести ответный удар Израилю.

Верховный лидер Аятолла Али Хаменеи в своем заявлении пообещал “суровое наказание” Израилю после убийства Хании.

“Храбрый и выдающийся лидер палестинских моджахедов Исмаил Хания присоединился к Аллаху прошлой ночью на рассвете, и великий фронт сопротивления скорбит. Преступный и террористический сионистский режим замучил нашего дорогого гостя в нашем доме и обрек нас на тяжелую утрату, но он также подготовил почву для сурового наказания для себя”, - заявил Аятолла Али Хаменеи.

Ранее Иран уже пытался нанести по Израилю массированный ракетный удар. В ночь с субботы на воскресенье (13-14 апреля 2024 года) Иран осуществил массированную атаку по израильской территории. Тегеран назвал свои действия ответом на атаку ЦАХАЛа на дипмиссию в Дамаске, которая произошла 1 апреля. Всего с территории Ирана было запущено более 300 беспилотников и ракет.

Однако 99% всех запущенных шахедов и ракет были сбиты ПВО Израиля, а также США и Великобритании. В результате, иранскому телевидению пришлось даже показать своим гражданам видеокадры пожара в Чили, выдав их за последствия взрыва ракеты в Израиле.

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