"Позорное поражение" - Польский генерал оценил последствия атаки Ирана на Израиль

🎤 Мнение

Опубликовано: 15.04.2024 08:46 , Обновлено: 15.04.2024

Польский генерал, бывший командующий сухопутными войсками страны, Вальдемар Скшипчак оценил нападение Ирана на Израиль. По его словам, результат атаки стал «пощечиной» и «позорным поражением» Ирана.

Все дело в том, что 99% всех запущенных шахедов и ракет были сбиты ПВО Израиля, а также США и Великобритании. В результате, иранскому телевидению пришлось даже показать своим гражданам видеокадры пожара в Чили, выдав их за последствия взрыва ракеты в Израиле.

[inf]Напомним, что в ночь с субботы на воскресенье (13-14 апреля) Иран осуществил массированную атаку по израильской территории. Тегеран назвал свои действия ответом на атаку ЦАХАЛа на дипмиссию в Дамаске, которая произошла 1 апреля. Всего с территории Ирана было запущено более 300 беспилотников и ракет. [/inf]

“Эту оборонительную операцию прекрасно подготовили израильтяне, американцы и англичане. Все происходящее в Иране с самого начала отслеживалось с помощью спутниковой разведки. Американцы и израильтяне знали, откуда взлетают ракеты, в какое время и по каким траекториям их полета”, - похвалил произраильскую коалицию польский генерал.

Вальдемар Скшипчак выказал уверенность, что, в том числе, благодаря истребительной авиации значительное количество иранских дронов было перехвачено во время пролета над Ираком, Сирией и Иорданией.

“По моему мнению, [там было] уничтожено процентов 30-40 всех ракет и дронов, отправленных иранцами. В свою очередь, то, что долетело, поразила трехуровневая систему ПВО Израиля”, - рассказал польский военный эксперт.

По словам польского генерала, события субботнего вечера показали, что иранцы не способны победить систему обороны Израиля.

“У Ирана нет возможности ответить более эффективно, […] поэтому у него нет шансов”, - заявил Вальдемар Скшипчак. По его словам, если бы Израиль нанес ответный удар, Иран не смог бы защититься, поскольку у него нет таких эффективных систем.

Однако генерал считает ответные действия Израиля были бы неоправданными и угрожающими дальнейшей эскалацией конфликта.

“Похоже, что иранцам после полученного холодного душа осталась деэскалация и политической составляющей, поскольку у них нет потенциала для нападения на Израиль. Эта атака — пощечина Ирану, который считал, что у него неограниченные возможности для нападения. Оказывается, они слабые”, - заключил военный эксперт.

“Более сильный ответ”

Тем временем, Иран предупредил Израиль о ещё более масштабной атаке, если тот ответит на ночные обстрелы Тегерана беспилотниками и ракетами, добавив, что Соединенные Штаты не должны поддерживать военные действия Израиля.

“Если сионистский режим [Израиль] или его сторонники продемонстрируют безрассудное поведение, они получат решительный и гораздо более сильный ответ”, - заявил президент Ирана Ибрагим Раиси в своем заявлении в воскресенье.

Заявление Раиси последовало за аналогичным предупреждением иранского военачальника генерал-майора Мохаммада Багери, который заявил государственному телевидению, что Израиль ожидает “гораздо более масштабный” ответ, “если он примет ответные меры против Ирана”. Багери заявил, что иранское нападение на Израиль “достигло всех своих целей”.