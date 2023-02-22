Страны ЕС не смогли договориться о новых санкциях против России

🕵️ Неофициально

Опубликовано: 22.02.2023 18:35 , Обновлено: 22.02.2023

Страны ЕС в среду, 22 февраля, не смогли договориться о новом пакете санкций против России, которые должны были быть введены в связи с годовщиной вторжения Москвы в Украину в пятницу, сообщили Reuters четыре дипломатических источника в Брюсселе.

“Есть несколько нерешенных вопросов, в том числе относительно санкций и обязательств по отчетности российских активов в Европе”, - сказал один из источников на условиях анонимности из-за конфиденциального характера переговоров между 27 государствами ЕС.

Дополнительные переговоры между брюссельскими представителями стран-членов ЕС должны будут состояться в четверг днем, сообщили источники.

Ранее Телеграф сообщил, что министр иностранных дел Словакии выступил в своем Facebook с очень эмоциональной и совсем не дипломатичной речью, что для европейской политики не свойственно. Растислав Качер даже использовал в своем тексте выражение “Иди на …” на русском языке.

Глава МИД Словакии по-русски «послал» премьера Венгрии Орбана