Страны ЕС не смогли договориться о новых санкциях против России
Страны ЕС в среду, 22 февраля, не смогли договориться о новом пакете санкций против России, которые должны были быть введены в связи с годовщиной вторжения Москвы в Украину в пятницу, сообщили Reuters четыре дипломатических источника в Брюсселе.
“Есть несколько нерешенных вопросов, в том числе относительно санкций и обязательств по отчетности российских активов в Европе”, - сказал один из источников на условиях анонимности из-за конфиденциального характера переговоров между 27 государствами ЕС.
Дополнительные переговоры между брюссельскими представителями стран-членов ЕС должны будут состояться в четверг днем, сообщили источники.
Ранее Телеграф сообщил, что министр иностранных дел Словакии выступил в своем Facebook с очень эмоциональной и совсем не дипломатичной речью, что для европейской политики не свойственно. Растислав Качер даже использовал в своем тексте выражение “Иди на …” на русском языке.
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