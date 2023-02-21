Глава МИД Словакии по-русски "послал" премьера Венгрии Орбана

Опубликовано: 21.02.2023 20:54 , Обновлено: 21.02.2023

Министр иностранных дел Словакии выступил в своем Facebook с очень эмоциональной и совсем не дипломатичной речью, что для европейской политики не свойственно. Растислав Качер даже использовал в своем тексте выражение "Иди на ...." на русском языке.

Так глава МИД Словакии отреагировал на политику премьер-министра Венгрии Виктора Орбана, который призвал страны ЕС и НАТО не поставлять оружие Украине. В ответ Растислав Качер напомнил, что только одна страна Евросоюза отказалась помогать Киеву во время вторжения России. По его словам, позиция Будапешта, которую можно выразить словами “это не наша война”, морально неприемлема.

“На выходных их карпатский пророк разглагольствовал о том, что это не наша война. Это “просто военный конфликт между двумя славянскими государствами”. Надо было оставить их в покое, изолировать. То есть, пусть россияне быстренько перебьют украинцев. Пусть они не волнуются. Как отвратительно. Как жалко. Как не по-христиански. Святой Мартин Турский (родился в нынешней Венгрии) умер бы от стыда за таких христиан”, - возмутился министр иностранных дел Словакии, но на этом не успокоился, передает венгерское издание Index.hu.

Растислав Качер назвал правящую партию Венгрии “этими карпатскими коллаборационистами российских агрессоров”. “Поставка оружия в Украину затягивает конфликт и откладывает мир”, - с сарказмом спародировал Растислав Качер слова премьера Венгрии Орбана и ответил. - Крупнейшим поставщиком оружия в Украину является Россия. Сначала она поставляла им и “зеленых человечков”… Они открыто нападают и поставляют оружие в Украину уже год. Как только россияне прекратят поставлять оружие в Украину, соберут вещи и поедут домой, в тот же момент другие перестанут поддерживать Киев в военном плане и наступит мир. Все очень просто”.

Глава МИД Словакии признался, что не хочет, чтобы его страна действовала “как Орбан”. “Для коллаборационистов Путина, и особенно для наших в Карпатском бассейне и высокогорье, для всех тех, кто хочет мира ценой уничтожения Украины, у меня есть только одно послание”, - заявил Растислав Качер и перешёл на русский язык: “Иди на …”.

Что ответили в МИД Венгрии или канцелярии премьер-министра этой страны, пока неизвестно.