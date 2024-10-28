Сторонники оппозиции вышли на протест в центре Тбилиси. Какой "механизм фальсификаций" потребовали отменить?

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Опубликовано: 28.10.2024 19:25 , Обновлено: 13.11.2024

На проспекте Руставели в историческом центре столицы Грузии, Тбилиси, сторонники оппозиции вышли на протест против официальных результатов выборов в парламент. По их мнению, голосование было сфальсифицировано.

К зданию парламента на проспекте, где собрались протестующие, подъехала и полиция. Но по сообщениям очевидцев, ее пока немного. К демонстрации протеста также присоединилась президент Грузии Саломе Зурабишвили.

По предварительным данным ЦИК, правящая партия «Грузинская мечта» получила около 54% голосов. Однако некоторые наблюдатели и представители оппозиция заявили, что эти цифры не правдивы.

Аннулировать подсчет 300 тыс голосов?

По данным издания “Грузия онлайн”, наблюдательная миссия «Мой голос», потребовала аннулировать подсчет более 300 тыс. голосов (всего, по данным ЦИК, в голосовании участвовали примерно 2 млн избирателей). Там заявили, что раскрыли схему фальсификации выборов правящей партией.

Представитель миссии Лонда Толорая заявила, что власти использовали разные методы фальсификации. По ее словам, в распоряжении наблюдателей более 370 фото и видеоматериалов, жалобы наблюдателей и показания очевидцев.

«Мы опубликуем упомянутый фото- и видеоматериал, передадим его в СМИ, а также поделимся им с международным сообществом», — пообещала Лонда Толорая.

Представительница мисии наблюдения утверждает, что власти разработали схему мошенничества, подготовка к которой началась еще до выборов. Ее суть заключалась в том, что ЦИК нарушил Конституцию и назначил заранее непрозрачным способом так называемых “регистраторов”, людей, которые на участках проверяли личности избирателей и допускали их к голосованию.

Как итог, к голосованию были допущены подставные избиратели. У многих, заявили в “Мой голос”, в паспорте был лист бумаги с написанным на нем личным номером другого человека Кроме того, избирателям-фальсификаторам давали проголосовать с помощью фотокопии удостоверения личности в телефоне.

В Грузии, во избежание так называемых “каруселей”, голосующих должны были “маркировать” специальной жидкостью. Однако, как заявили наблюдатели, эта процедура часто или не проводилась, или на участках не проверяли на наличие маркировки пришедших. Как итог, одни и те же люди могли проголосовать на нескольких участках.

В правительстве Грузии и правшей партии отвергли обвинения. «Мы рады, что грузинский народ выразил доверие правящей команде. Это очень сильная поддержка, которую мы получили на этих выборах от грузинского народа. Это доверие к правящей команде и доверие, которое было оказано правительству Грузии и государственной программе. Это доверие является беспрецедентным, что проявляется в количестве голосов и активности, зафиксированной на выборах», – сказал глава правительства, сформированного правшей партией “Грузинская мечта” Ираклий Кобахидзе.

В то же время наблюдатели ОБСЕ/БДИПЧ ранее заявили, что с процедурной точки зрения день голосования был “хорошо организован”. Однако наблюдатели от этой организации отметили напряжённую обстановку на участках, нарушение тайны голосования и другие процедурные несоответствия и нарушения.

Специальный координатор наблюдательной миссии ОБСЕ Паскаль Ализар заявил, что знает о запугивании и давлении, которые «негативно повлияли на избирателей, и это негативно сказалось на процессе».

В ЕС и США призвали власти немедленно расследовать все сообщения о нарушениях, чтобы восстановить доверие к результатам голосования.

В то же время в Грузию прибыл с визитом премьер Венгрии Виктор Орбан, который поздравил правящую партию с победой ещё до объявления официальных результатов ЦИК Грузии. Глава внешней дипломатии ЕС Боррель предупредил, что глава правительства Венгрии в данном случае не является представителем всего ЕС.

Ранее Telegraf.news сообщил, что с победой правящую партию “Грузинская мечта” поздравили ближайшие соседи страны, президент Азербайджана Ильхам Алиев и премьер Армении Никол Пашинян. В свою очередь, премьер Грузии Кобахидзе пообещал “перезапустить” отношения с Евросоюзом уже в 2025 году.

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