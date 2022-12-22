Глава НАТО Столтенберг может возглавить МВФ — TV2

Опубликовано: 22.12.2022 02:48 , Обновлено: 22.12.2022

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг может стать новым председателем Международного валютного фонда. Об этом в среду, 21 декабря, сообщил норвежский телеканал TV2 со ссылкой на источник в НАТО.

Назначение Столтенберга в МВФ может состояться после окончания срока его полномочий на посту генсека НАТО 1 октября 2023 года.

По информации источника, кандидатуру нынешнего главы НАТО поддерживают США.

При этом TV2 утверждает, что существует несколько кандидатов в замену Столтенбергу: это может быть и премьер Нидерландов Марк Рютте, и премьер Испании Педро Санчес.

Решение будет зависеть в том числе от результатов выборов в этих странах. Выборы в Испании пройдут в 2023 году, а в Нидерландах — в 2024 году.

Отметим, что сейчас директором МВФ является представительница Болгарии Кристалина Георгиева, контракт которой действует до 2024 года.

Ранее Телеграф писал, что Столтенберг 30 ноября назвал первое, а точнее, предварительно условие для вступления Украины в Североатлантический альянс.