Стены напечатали за 40 часов. В Украине начали строить школу с помощью 3D-принтера

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Опубликовано: 26.03.2024 19:26 , Обновлено: 26.03.2024

В украинском Львове решили построить школу, используя 3D-принтер. Об этом 26 марта рассказало издание CNN.

По словам Жана-Кристофа Бониса, основателя некоммерческой организации, ответственной за пилотный проект, это первый образовательный центр в Европе, напечатанный на 3D-принтере, и первое здание, напечатанное на 3D-принтере в зоне боевых действий.

Team4UA сотрудничала с украинской студией Balbek Bureau над дизайном школы и архитектурной фирмой Ars Longa над проектированием. Одноэтажный проект начали строить в сентябре 2022 года, и изначально предполагалось, что весь проект, от фундамента до отделки, займет всего три месяца, но война помешала закончить проект в срок.

Цифровая визуализация строящегося в настоящее время в Украине с помощью 3D-печати здания, в котором будут размещены четыре классные комнаты для учащихся начальной школы во Львове.

Стены образовательного учреждения площадью 1214 квадратных метра, расположенного чуть более чем в 60 метрах от школы № 23 во Львове, напечатали всего за 40 часов с помощью портального принтера COBOD.

Несмотря на большую скорость возведения подобных объектов, постройка школы во Львове несколько раз останавливалась из-за ракетных обстрелов и наступления периода блэкаута в стране. Начавшись еще в 2022 году, она была заморожена до лета 2023 года. Организаторы проекта сообщили, что для завершения окончательных отделочных работ, таких как кровля, окна, двери и дизайн интерьера необходимо собрать еще 400 000 долларов.

По мнению представителей Team4UA, быстрое возведение зданий с помощью технологий 3D-печати поможет решить проблемы десятков тысяч людей, которые бежали в другие регионы после начала военных действий. По последним данным Международной организации по миграции ООН, только во Львовскую область по состоянию на декабрь прошлого года переместилось 173 000 человек. Это обострило вопрос наличия мест для обучения в местных школах.

Полностью напечатанная на принтере школа задумана как начальная и будет принимать учеников на обучение с первого по четвертый класс. В одноэтажном здании спланировали четыре кабинета-класса, а также несколько дополнительных помещений.

Модель школы, напечатанная на 3D-принтере, с четырьмя новыми классами. Team4UA

“В Украине, где многие технические специалисты, строители и отраслевые эксперты сражаются на передовой, автоматизация может помочь справиться с нехваткой рабочей силы”, — сказала управляющий партнер 7CI Group Ольга Гавура и отметила, что для возведения школы во Львове задействованы всего лишь 4 специалиста.

В Team4UA считают, что пилотный проект Project Hive сможет не только протестировать строительные процессы, но и помочь подготовить поколение украинских специалистов, которые «смогут применять эту технологию самостоятельно в будущем».

Ранее Telegraf.news писал о том, что минчанин смог помочь белорусскому лебедю, который потерял лапы. Он изготовил для него протезы на 3D-принтере.

Белорус изготовил протезы для пострадавшего лебедя. Теперь он снова может ходить