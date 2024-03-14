Белорус изготовил протезы для пострадавшего лебедя. Теперь он снова может ходить

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Опубликовано: 14.03.2024 16:44 , Обновлено: 14.03.2024

Минчанин смог помочь белорусскому лебедю потерявшему лапы. Он изготовил для него протезы на 3D-принтере.

В середине февраля приют для диких птиц Birdhelp обратился к белорусам с просьбой помочь пострадавшему лебедю. Птица нуждалась в изготовлении специальных протезов для лап т.к. ей кто-то их “отстрелил”. Спустя месяц лебедь смог вновь “встать на ноги”. Для птицы создал протезы минчанин занимающийся моделированием и изготовлением 3D-деталей из пластика.