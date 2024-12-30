Starlink заключила соглашение с украинским мобильным оператором о внедрении прямой спутниковой связи

Опубликовано: 30.12.2024 15:47 , Обновлено: 30.12.2024

Ведущий украинский оператор мобильной связи "Киевстар" подписал соглашение с компанией американского миллиардера Илона Маска Starlink о внедрении прямой спутниковой связи в стране. Об этом 30 декабря сообщила материнская компания "Киевстара", компания VEON.

В отличие от обычных мобильных телефонов, которые передают сигнал от вышек сотовой связи, технология компании Starlink позволяет устройствам напрямую подключаться к спутникам, оснащенным модемами. Они, по сути, заменяют вышки сотовой связи и передают телефонный сигнал из космоса непосредственно на смартфоны.

Согласно совместному заявлению телекоммуникационной группы и компании “Киевстар”, услуги прямой связи Starlink с функцией обмена SMS и OTT-сообщениями планируется запустить в четвертом квартале 2025 года. Чуть позднее к этим услугам добавятся также передача голосовых сообщений и данных.

Как отметило агентство Reuters, после заключения данного контракта Украина войдёт в число первых стран в мире с прямой связью и первой зоной военного конфликта, где Starlink развернет эту технологию. На данный момент подобные соглашения компания заключила с сотовыми операторами в США и ещё семи стран мира, включая Японию и Новую Зеландию.

Между тем, принадлежащая SpaceX компания Starlink, которая предоставляет услуги спутниковой широкополосной связи, также обеспечивает Украину и ее вооруженные силы критически важной интернет-связью.

Ранее Telegraf.news рассказал, что в ноябре этого года между президентом Украины Владимиром Зеленским и Дональдом Трампом, избранным президентом США, состоялся телефонный разговор, в котором, по данным издания Axios, принимал участие Илон Маск. Содержание беседы оказалось обнадеживающим для украинского лидера.

«Не осталось чувства отчаяния» — В разговоре Зеленского с Трампом участвовал Илон Маск. Что пообещал Украине?

По данным СМИ, Маск заявил, что продолжит поддерживать Украину, предоставив ей доступ к терминалам спутниковой связи Starlink, хотя ранее его высказывания по этому поводу были неоднозначными.