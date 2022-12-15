Стало известно, почему Путин отменил ежегодную большую пресс-конференцию

Опубликовано: 15.12.2022 12:17 , Обновлено: 15.12.2022

Президент России Владимир Путин лично отменил традиционную большую пресс-конференцию, при этом, в последний момент. Об этом сообщило издание Moscow Times со ссылкой сразу на шестерых высокопоставленных чиновников, и назвало причины.

По информации журналистов, Кремль опасается, что Украина может устроить масштабную атаку перед конференцией и никто не может дать этому «стопроцентную гарантию».

«Президент знал об этом, и это был сильный аргумент против проведения пресс-конференции», — заявил один из чиновников.

Автор материала Петр Козлов отметил, что отмена конференции это редкий признак того, что происходящее на фронте напрямую влияет на политические решения Москвы.

Кроме того, в своем блоге он добавил, что «последней каплей» для Путина стало «отсутствие железных гарантий и уверенности в том, что спецслужбы будут способны пресечь любые попытки новых диверсий хотя бы до того, как состоится пресс-конференция».

Кстати, в британской разведке также выразили мнение, почему президент России Владимир Путин впервые за 10 лет отказался от ежегодной большой пресс-конференции. Там считают, что причиной могут быть опасения из-за роста антивоенных настроений в стране.