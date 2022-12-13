Разведка Британии объяснила, почему Путин отказался от ежегодной пресс-конференции

🎤 Мнение

Опубликовано: 13.12.2022 11:30 , Обновлено: 13.12.2022

В Министерстве обороны Великобритании в ежедневной сводке выразили мнение, почему президент России Владимир Путин впервые за 10 лет отказался от ежегодной большой пресс-конференции.

В британской разведке считают, что причиной могут быть опасения из-за роста антивоенных настроений в стране.

Эксперты отметили, что пресс-коференция стала важной частью путинского календаря общественных мероприятий и часто использовалась как возможность продемонстрировать предполагаемую «честность» Путина.

«Хотя вопросы почти наверняка проверяются заранее, отмена, вероятно, связана с растущими опасениями по поводу распространенности антивоенных настроений в России», — сказано в сводке.

Также в разведке Британии полагают, что чиновники Кремля почти наверняка крайне болезненно относятся к возможности того, что любое мероприятие, на котором присутствует Путин, может выйти из-под контроля из-за несанкционированных обсуждений «специальной военной операции».

Напомним, 12 декабря стало известно, что президент России Владимир Путин отказался от общения с российским народом в формате большой пресс-конференции, которую до этого проводили ежегодно. По словам Дмитрия Пескова, в Кремле уверены что Владимир Путин найдет возможность «пообщаться с прессой», но потом.