Стало известно, что за НЛО летали над Киевом

Опубликовано: 15.02.2023 15:23 , Обновлено: 16.09.2024

Спикер Воздушных сил ВС Украины Юрий Игнат объяснил, что за неопознанные летающие объекты заметили ночью 15 февраля над Киевом.

По его словам, это были российские воздушные шары с отражателями.

«Это не зонд, это не аэростат, это просто шар, который кусок металла несет», — сказал Игнат.

Они же, утверждает спикер, летали и над Молдовой и другими странами.

«Понятно, что по воздушных шарах работать мощными средствами - никто не будет. И 12 числа, и вчера применялись и пролетели на территорию других государств, Молдовы. Куда ветер дует, туда она и летит», — объяснил он.

Над Киевом заметили НЛО