Стало известно, что за НЛО летали над Киевом
Спикер Воздушных сил ВС Украины Юрий Игнат объяснил, что за неопознанные летающие объекты заметили ночью 15 февраля над Киевом.
По его словам, это были российские воздушные шары с отражателями.
«Это не зонд, это не аэростат, это просто шар, который кусок металла несет», — сказал Игнат.
Они же, утверждает спикер, летали и над Молдовой и другими странами.
«Понятно, что по воздушных шарах работать мощными средствами - никто не будет. И 12 числа, и вчера применялись и пролетели на территорию других государств, Молдовы. Куда ветер дует, туда она и летит», — объяснил он.