🎥 Видео

Опубликовано: 21.02.2023 09:53 , Обновлено: 21.02.2023

В Сети появилось новое видео, где, как утверждают СМИ, глава ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин вербует «добровольцев» среди заключенных на войну против Украины. В своем выступлении, среди прочего, он озвучил, требования к кандидатам.

Видео опубликовал телеграм-канал Baza.

На нем Пригожин заявил, что его ЧВК работает «по своему кодексу, который отличается от законов России».

По его словам, лучшие кандидаты в «Вагнер» — это заключенные 30-45 лет, «со строгого режима» и не с первой судимостью, «отсидевшие пятнашку и более» или те, у кого впереди такой же срок. «Желательно, не один раз за убийство, тяжкие телесные, разбой, грабёж».

«Нам нужны ваши криминальные таланты. Я сам отсидел десятку, прежде чем стать героем России», — также сказал Пригожин.

[info_b]29 ноября 1979 года Куйбышевский суд города Ленинграда приговорил Евгения Пригожина к 2 годам условно по ст. ст. 15 и 144 ч. 2 УК РСФСР («кража»), а в 1981 году Ждановский суд города Ленинграда приговорил его к 13 годам лишения свободы по статьям УК РСФСР «кража», «разбой», «мошенничество», «вовлечение несовершеннолетнего в преступную деятельность». В 1988 году он был помилован и в 1990 году вышел из колонии-поселения, пишет Википедия.[/info_b]

Кроме того, в ЧВК отказались брать «виды обиженных, опущенных и так далее, уважаем все понятия». А тех, кто сидит по наркотическим статьям, берут «с аккуратностью».

В «Вагнере» назвале «реалии», которые ждут заключенных: «Из 100 человек – около 10-15 вернутся в цинке, 20 будут ранены. Из них 15 вернутся в строй, пятеро – нет».

Он также озвучил «три греха», за которые «расстреливают». А именно «дезертирство, употребление алкоголя и наркотиков и мародерство».

Пригожин пообещал зарплату и премию по 100 тысяч рублей в год, а в случае гибели — «компенсация 5 миллионов по завещанию».

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К слову, ранее Телеграф писал, что ЧВК Вагнера «отстранили» от вербовки заключенных в российских колониях. Об этом заявил сам Пригожин депутату законодательного собрания Свердловской области РФ Вячеславу Вегнеру.