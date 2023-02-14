ЧВК Вагнера «отстранили» от вербовки заключенных — Пригожин

Опубликовано: 14.02.2023 12:23 , Обновлено: 14.02.2023

ЧВК Вагнера «отстранили» от вербовки заключенных в российских колониях. Об этом заявил сам Пригожин депутату законодательного собрания Свердловской области РФ Вячеславу Вегнеру.

Вегнер в соцсети «Вконтакте» рассказал, что отправил Пригожину обращение от лица заключенных колоний, которые якобы просили отправить их воевать в Украину. И сообщил, что получил следующий ответ:

«К сожалению, проект по дальнейшему набору заключенных в настоящий момент закрыт. Я и ЧВК „Вагнер“ полностью отстранены от данного процесса».

Одной из причин Пригожин в ответе назвал то, что «ЧВК «Вагнер» использует заключенных не как заключенных, а как равноправных бойцов, что вызывает раздражение околовоенной элиты».

А еще заявил. что «определенное количество околовоенных функционеров решило, что если они будут набирать заключенных, то сумеют прославиться как ЧВК «Вагнер».