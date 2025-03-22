Спецпредставители Трампа рассказали, как Украина и Россия могут вести переговоры в разных комнатах одного здания

Опубликовано: 22.03.2025 09:18 , Обновлено: 22.03.2025

Спецпредставитель Дональда Трампа миллиардер и дипломат Стив Уиткофф заявил, что целью нынешнего этапа переговоров между США, Украиной и Россией является достижение 30-дневного режима прекращения огня. Он, по его словам, необходим, чтобы стороны могли обсудить возможность полного прекращения боевых действий в Украине.

Об этом миллиардер рассказал в интервью Такеру Карлсону. Спецпредставитель Трампа пояснил, что США работают над временным прекращением огня , которое станет основой для дальнейших мирных переговоров.

“Конечная цель — 30-дневное прекращение огня, в течение которого мы обсудим его устойчивость. Мы уже близко, но это 30-дневное прекращение огня позволит нам создать все условия на поле боя — именно поэтому я начал с Курска”, — сказал он.

Уиткофф утверждает об окружении части украинских войск в Курской области, хотя президент Украины Владимир Зеленский, Министерство национальной обороны и Генеральный штаб Вооруженных сил Украины неоднократно это отвергали. Также заявления об окружении на условиях анонимности отвергли и в Минобороны США.

Специальный посланник подчеркнул, что он весьма оптимистично настроен относительно возможности примирения двух сторон Соединенными Штатами: “Мы настолько сузили список проблем. Я оптимист”.

В свою очередь, другой спецпредставитель президента США Кит Келлог сообщил, что во время переговоров в Саудовской Аравии представители Украины и России могут находиться в разных комнатах, а американская делегация будет выступать посредником, курсируя между ними.

“Это будут непрямые переговоры, то есть одна группа будет находиться в одном зале, другая - в другом, и они [американские представители - ред.] будут сидеть и разговаривать, ходить взад-вперед, что-то вроде челночной дипломатии в отеле”, - представил себе Келлог возможные переговоры.

Источник британского телеканала Sky News в украинском правительстве дал аналогичную картину о запланированных переговорах в Саудовской Аравии.

“В целом, концепция американцев заключается в том, что они разговаривают с русскими и украинцами одновременно, в разных комнатах и как бы переходят из одной встречи в другую”, - сказал источник.